BDDK’dan yapılan açıklamaya göre alınan karar ile birlikte, bireysel kredi kartlarında karar tarihi itibarıyla dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından talep edilmesi halinde en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitleri artırılamayacak. İhtiyaç kredilerinde ise karar tarihinden önce kullandırılan ve karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. Ayrıca karar ile birlikte kredi kartlarında dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarı, limiti 50 bin Türk lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20’si olarak, 50 bin Türk lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlenecek.

