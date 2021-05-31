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Koyunlarını otlatarak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Güncel 31.05.2021, 16:59
Koyunlarını otlatarak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Bursa'da 20 yaşındaki öğrenci, dağda koyunlarının peşinde koşarak yaptığı antrenmanlarla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.