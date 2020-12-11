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Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor

Güncel 11.12.2020, 11:36
Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor
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Küçüklüğünden beri uğraştığı hayvancılıkta açık gördüğü ayak bakımı işini meslek haline getirdi