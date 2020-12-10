Korona virüse rağmen engellilerin yüzünü güldürmeyi başardılar

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Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneğinin organize ettiği yardım kampanyasına Bursa'da yaşayan Bulanıklı iş adamları destek oldu. Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engelli vatandaşların yardımına koşarak Bursa'dan Bulanık'a 75 tane tekerlekli sandalye 5 tanesi ise akülü araç gönderdiler. Pandemi süreci olmasına rağmen sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden derneğin yaptığı çalışmaları görenler takdirle karşıladı. Bursa'da yaşayan iş adamları Turgut Başdinç, Fuat Karadoğan ve Barış Serbest'in hediye ettiği araçlar sahiplerine ulaşmak için Bulanık ilçesine yola çıktı.