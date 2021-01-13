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Korona virüs aşıları özel donanımlı araçlarla dağıtılıyor

Spor 13.01.2021, 13:13
Korona virüs aşıları özel donanımlı araçlarla dağıtılıyor
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Adıyaman’da korona virüs aşıları, özel donanımlı nakil aracı ile kentteki sağlık kuruluşlarına dağıtılıyor