Bilal KOÇAK

Çölde yükselen gökdelenler, Katar’ın baskenti Doha’yı görkemli kılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Turnuvası ise Katar’ı Körfez’in parlayan yıldızı haline getiriyor. Emir Seyh Tamim Bin Hamad Al Thani’nin liderligindeki Katar Devleti, yeni yollar, toplu tasıma, oteller ve spor tesisleri de dahil olmak üzere dünya standartlarında bir alt yapı insa etmek için 220 milyar

dolar harcadı. Dünya Kupası maçları, konforlu ve ileri teknoloji içeren 8 stadyumda oynanacak. Al Thani Hanedanı’nın, çölün kavuran günesi altında bir medeniyet kurdugu Katar, dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. Ülke 2,7 milyon nüfusa sahip. Katar, zenginligini kuskusuz petrol ve dogal gaza borçlu. 1971 yılında bagımsızlıgını kazanan Katar’ın, geçmiste baslıca geçim kaynagı inci dalıcılıgı ve balıkçılıktı. Çorak arazileri dısında hiçbir seye sahip olmayan ve bitki örtüsünün dahi olmadıgı Katar’da, petrol yataklarının ortaya çıkması ülkenin adeta kaderini degistirdi. Katar ekonomisi dünyada 84 bin doların üzerinde kisi basına düsen yüksek gelire sahip ülkelerden biri konumuna eristi. Petrole bagımlı hale gelen ekonomiyi çesitlendirmek adına 1990’ların ortalarında dogal gaz kaynakları gelistirilmeye baslandı. 2020 yıl sonu itibariyle, petrol ve dogal gaza baglı olan Katar’da petrol rezervlerinin

25,2 milyar varil oldugu biliniyor. Günlük 75,9 milyon ton petrol çıkartan ülkenin aynı zamanda 24,7 trilyon metreküp dogal gaz rezervi bulunuyor.

TÜRKİYE-KATAR TİCARET HACMİ ARTIYOR

Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, özellikle iki ülke arasındaki iliskilerin son yıllarda olumlu ilerlemesi nedeniyle oldukça arttı. Türk müteahhitler Katar’da önemli yatırımlara imza atıyorlar. Türkiye, Katar ile olan ticaretinde 2015 yılı itibari ile net ihracatçı konumuna geldi. 2016 yılına kadar 750 milyon USD seviyesinde olan dıs ticaret hacmi 2017 yılında 1 milyar USD’nin üzerine çıktı. 2022 yılının ilk 7 ayında ise, Katar’a olan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 824 milyon USD’ye; ithalat ise yüzde 31 artarak 606 milyon

USD’ye yükseldi.

TÜRK MÜTEAHHİTLERE KATAR’DA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR



Ekovitrin, ‘Katar Özel Dosyası’nı Kasım sayısında kapagına tasıdı. DEIK Türkiye-Katar Is Konseyi Baskanı Basar Arıoglu ile özel bir söylesi gerçeklestirdik. Arıoglu, Katar’ın Türk yatırımcıların gözdesi haline geldigini belirtiyor ve Dünya Kupası turnuvasının tamamlanmasının ardından, insaat yatırımlarının hız kazanacagına dikkat çekiyor. Bu yeni yatırım

döneminde Türk müteahhitlere de daha çok görev verilmesi tahmin ediliyor. Katar Özel Dosyamızda ayrıca, Katar Ankara Büyükelçisi Seyh Muhammed Bin Nasır Bin Jassim Al Thani, DEIK Türkiye-Katar Is Konseyi Baskan Yardımcıları Ömer Seyfi Aktülün ve Hüseyin Bozdag’ın açıklamaları yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN GURURU TOGG BANTTAN İNDİ

Türkiye’nin en büyük hayallerinden biri de yerli otomobil üretmekti. 1960’larda Devrim otomobili ile bu hayalimizi gerçeklestirmek için harekete geçtik, ancak proje akamete ugradı. 60 küsur yıl sonra bu hayali Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan gerçeklestirdi. Yerli elektrikli otomobil TOGG için 18 Temmuz 2020 tarihinde Gemlik’te insaatına baslanan tesisler iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. TOGG Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan’ın katılımıyla Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümünde 29 Ekim’de törenle açıldı. Milli ve yerli otomobil TOGG’un C SUV’u üretim bandından görkemli bir törenle indirildi ve otomobilin direksiyonunda da Cumhurbaskanı Erdogan vardı. Türk Milleti tarihi bir ana sahitlik etti. TOGG’un basarısında emegi geçen herkesi yürekten kutluyoruz.



GYODER ZİRVESİ

Sektörden pek çok aktörün ve kurumun destekçisi oldugu, her yıl farklı bir temada düzenlenen 17. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl “Rota Yeniden Olusturuluyor” mottosuyla 25 Ekim 2022’de Zorlu PSM’de gerçeklestirildi. Zirvede sektörün gündemine dair çok sayıda farklı konu baslıgı ele alınırken, GYODER’in temeli 4T’ye dayanan erisilebilir konut

modelinin detayları da açıklandı. GYODER Yönetim Kurulu Baskanı Mehmet Kalyoncu, zirvede yaptıgı açıklamada, “Dünyamızın hem akıllı hem de vicdanlı

sehirlere ihtiyacı var” degerlendirmesini yaptı. Haberin ayrıntıları Kasım sayımızda yer alıyor.

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜDÜ

2022 yılını yükselerek ve basarıyla geçiren lojistik sektörü, 2023 yılında da yükselisini sürdürecege benziyor. Sektörün 2023 yılında, 2022 yılına göre dolar bazında yüzde 5’lik bir büyüme kaydedecegi uzmanlarca dile getiriliyor. Kasım sayımızda ‘Lojistik Özel Dosyası’ hazırlayarak lojistik sektörünün ulastıgı büyüklügü ortaya koyduk. Logitrans Uluslararası

Lojistik Fuarı’na özel hazırladıgımız ‘Lojistik Dosyası’nda uzman analizleri, firmalarla yapılan röportajlar ve haber çalısmaları yer alıyor.

Bir sonraki sayımızda görüsmek dilegiyle.