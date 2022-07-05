Köpek barınağı değil, İzmir otogarı...

Köpek saldırısı nedeniyle yaralananlar günden güne çoğalırken korkutucu görüntüler İzmir otogarından geldi.

İzmir otogarında başıboş köpeklerin dolaşması, vatandaşları ürküttü. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde köpeklerin otogarda serbestçe dolaştığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere sosyal medyada yorumlar art arda geldi. Bir kullanıcı "Bunlar nerede saldırıp öldüreceklerini iyi biliyorlar, ıssız da yalnızken" ifadelerini kullandı.