Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas oyunu ve dar alanda taktik çalışma üzerine yoğunlaşıldı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Daha sonra futbolcular pas çalışması yaptı. Çalışma 4’e 2 dar alanda yapılan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.