Konyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye evinde 3-0 mağlup olan Konyaspor, öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla 15 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, pas çalışması ile devam etti. Fenerbahçe maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı antrenmana katılmadı. Çalışma, 4 set üzerinden oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Yarın dinlenecek olan yeşil-beyazlı ekip, perşembe günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.