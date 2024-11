Belediye binası girişinde “Yarım maaş, yarım simit” eylemi yapan emekçilere Başkan Kotan da destek verdi. Kotan, “Her zaman emekçimizin yanındayız. Biz mücadele içerisinden gelen insanlarız, hiçbir zaman geçmiş mücadelemizi unutmadık. Bakın hala şu anda sizler için Belediye Başkanı olarak mücadele veriyorum, bu süreci dayanışmayla atlatacağız” dedi.

Önceki gün belediye personeli ile toplantı yaparak maaş ödemeleriyle ile ilgili açıklama yapan Başkan Cem Kotan, İller Bankası kesintisi sebebiyle tüm personele eşit maaş yatacağını duyurdu. Sabah saatlerinde TÜM BEL-SEN üyeleri Belediye Binası önünde yaşanan durumla ilgili “Yarım maaş yarım simit” eylemi gerçekleştirdi. Eyleme Başkan Kotan da destek verdi.



"Konyaaltı Belediyesi'nin hakkını tam gönder"

TÜM BEL-SEN Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt, “Biliyoruz arkadaşlarımız bugün maaşlarını yarım görünce hesapları altüst oldu. Bunun sebebinin siz olmadığını, ama bunun sebebinin belediye memurlarının olmadığını da biliyoruz. Bunun temel sebebi başkalarıyken sıkıntının Konyaaltı Belediyesi emekçilerine çıkarılmasını da içimize sindiremiyoruz ve buradan hükümete de sesleniyoruz; Konyaaltı Belediyesi'nin hakkını tam gönder, çocuklarımızın rızkıyla oynama. Geçmişte bu belediyeyi bu hale getirenlerden hesap sorulsun. Yeter artık, canımıza tak etti diyoruz. Geçinemiyorsak bunun sebebi hükümettir ve belediyeyi bu hale getirenlerdir. Ondan dolayı da bir an önce başkanım tam maaş tam simit istiyoruz” dedi.



“Sizler için belediye başkanı olarak mücadele ediyorum”

Başkan Kotan, “Bu tepkiniz en demokratik hareketinizdir. Biz elimizden geldiği kadar bu sorunu çözmeye çalışacağız. Bundan emin olun. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilin. Her zaman emekçimizin yanındayız, biz mücadele içerisinden gelen insanlarız. Hiçbir zaman geçmiş mücadelemizi unutmadık. Bakın hala daha şu anda sizler için Belediye Başkanı olarak mücadele veriyorum. Bu sorunları çözeceğiz ama hep birlikte çözeceğiz dayanışarak çözeceğiz. Sendikalarımızla, memurumuzla işçimizle birlikte, her zaman için bir arada olacağız ve yanınızda olacağız” dedi.

Önceki gün yapılan personel toplantısında bütün belediyelerin, Türkiye tarihinde görülmemiş bir kesintiyle karşılaştığını ifade eden Kotan, “Ne yazık ki siyasi hesaplaşma üzerinden bir belediyecilik süreci yürütülüyor. Burada mağdur olan siz çalışan emekçiler ve mağdur edilmeye çalışan da Konyaaltı halkıdır. Ancak biz her şeye rağmen kaynak oluşturmaya çalışıyoruz ve bu durumun üstesinden gelmeye çabalıyoruz” diyerek yaşanan kesintilere dikkat çekti.



“Kesinti 10 kat arttı, 2024'te 133 milyon kesinti oldu”

Yapılan toplantıda 8 aylık süreç içerisinde personelin de özverisiyle ciddi tasarruf yapıldığını söyleyen Kotan, tüm personele destekleri için de teşekkür etti. “Ben size karşı sözümü tuttum, tutmaya da devam edeceğim” diyen Kotan, kendisinin dönemine ait her alanda borçları düzene soktuklarını ancak önceki dönemin borç yükünün de çok fazla olduğuna dikkat çekti. Geçen yılla karşılaştırıldığında İller Bankası kesintisi bakımından 10 kat fazla bir yükün içinde olunduğunu belirten Başkan Kotan, 2023'teki yüzde 5'lik kesinti oranın 2024'te yüzde 40'a çıkartılmasıyla beraber ortaya çıkan maliyeti de paylaştı. Buna göre 2023'te, bir yıl içerisinde yatan bütçeden toplamda 15 milyon kesilirken, 2024 yılında ise şu ana kadar 133 milyon kesinti oldu.



“İpin ucunu bırakmadım, bırakmayacağım da”

“6 ay önce maaşlarla ilgili sorunu çözeceğime dair sizlere söz vermiştim ve bu sözümü de tuttum” diyen Başkan Kotan, “Maaşları geç de olsa geçen aya kadar ödüyorduk. Yaşanan süreç içerisinde yüzde 5'lik kesintinin yüzde 40'a çıkacağı öngörülemez bir durumdu, şu anda Belediyelerin ana kaynaklarına taarruz var. Müdürlerimiz ve belediye başkan yardımcılarımızla birlikte kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kaynağı öyle veya böyle oluşturacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İpin ucunu bırakmadım, bırakmayacağım da. Biz bir şekilde buna çözüm üreteceğiz” dedi.

Bu ayki kesintilerden sonra kalan bütçenin eşit şekilde tüm personele yatırılacağını ifade eden Başkan Kotan, “Elimizdeki bütün parayı eşit olarak bütün memurlarımıza ve şirkette çalışan arkadaşlarımıza pay edeceğiz. Sizin maaşınız yatana kadar maaş almamaya devam edeceğiz. Ta ki bu iş düzelene kadar. Size tam yatarsa bana da tam yatacak, size yarım yatacaksa bana hiç yatmayacak. Bana ve belediye başkan yardımcılarıma yatırılacak maaş da işçilere pay ediliyor çünkü” dedi.