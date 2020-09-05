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Yunak’ta tarihi eser ele geçirildi
KONYA'NIN YUNAK İLÇESİNDE, ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLEN TARİHİ ESER PARALAR ELE GEÇİRİLDİ.
KONYA 05.09.2020, 09:30
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Konya’nın Yunak ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eser paralar ele geçirildi.
İlçe merkezinde polis tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda K.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen paralar ele geçirildi. Tarihi eserlerin yanı sıra, dedektör, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 334 mermi ele geçirildi. Tarihi eserler emniyet güçlerince muhafaza altına alınırken, K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
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