Yunak’ta şiddetli yağmur su baskınlarına sebep oldu
KONYA’NIN YUNAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, YOL VE EVLERİ SU BASTI.
KONYA 02.06.2023, 13:20
Konya’nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, yol ve evlerde su baskınları meydana geldi.
Yunak’ta dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Şiddetlenen sağanak yağmur ve dolu yollarda taşkına sebep oldu. Merkez Fatih Mahallesinde bulunan bazı evlerin alt ve giriş katlarında da su baskınları olurken, eşyalar zarar gördü. Su tahliye çalışmaları Yunak Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.