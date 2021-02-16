Yunak’ta kar yağışı etkili oldu

Konya’nın Yunak ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Yunak’ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi ve mahalleler yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Tarım arazileri de beyaz örtüyle kaplandı. İlçede kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Belediye ekipleri de araç ve yaya trafiğinin aksamaması için kar temizleme çalışmaları yaptı.