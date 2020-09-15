Yunak’ta İlköğretim Haftası kutlamaları
KONYA'NIN YUNAK İLÇESİNDE 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI. İLKÖĞRETİM HAFTASI DOLAYISIYLA HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDEKİ ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Konya’nın Yunak ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları başladı.
İlköğretim Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni düzenlendi. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "Biliyoruz ki, ülke olarak, eğitim camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah okullarımız sadece okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle değil, en kısa sürede topyekün tüm öğrencilerimizle bir arada oluruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ve İlköğretim Haftası’nın ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, başarılı bir yıl olmasını dilerim" dedi.
Programa, Yunak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhammed Ali Tokdemir, Abdullah Tunçez, okul ve kurum müdürleri de katıldı.
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