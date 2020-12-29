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Yunak’ta hayırsever iş adamından tablet desteği
Konya’nın Yunak ilçesinde hayırsever iş adamı, öğrencilere verilmek üzere tablet desteğinde bulundu.
KONYA 29.12.2020, 16:13
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Konya’nın Yunak ilçesinde hayırsever iş adamı, öğrencilere verilmek üzere tablet desteğinde bulundu.Yunak ilçesinde hayırsever iş adamından eğitime tablet desteği öğrencileri sevindirdi. Yunak Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 90 adet tabletin dağıtılmasının ardından, bir tablet desteği de hayırsever iş adamı H. Ömer Güler’den geldi. İş adamı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere 55 adet tablet Yunak Kaymakamlığına teslim edildi. Ayrıca M.E.B tarafından 111 adet tabletin öğrencilere dağıtımının yapılarak uzaktan eğitimde yaşanan mağduriyetlerin öne geçilmesi planlanıyor.
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