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Yoldan çıkan otomobil dereye düştü: 1 yaralı

Konya’nın Derbent ilçesinde, kar fırtınası esnasında karlı zeminde kayan otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA 25.03.2021, 14:26
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Yoldan çıkan otomobil dereye düştü: 1 yaralı

Konya’nın Derbent ilçesinde, kar fırtınası esnasında karlı zeminde kayan otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 42 DYA 21 plakalı otomobil, Derbent yönünden Beyşehir yönüne hareket halindeyken karlı zeminde kontrolden çıktı. Kayarak yoldan çıkan otomobil dereye düştü. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Derbent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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