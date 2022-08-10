YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Konya’da rektörlerle bir araya geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde Konya’daki rektörlerle bir araya geldi.

İslam coğrafyasının hasretle beklediği 5. İslami Dayanışma Oyunları başladı. Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra katılımcı ülkelerden cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, büyükelçiler ve sporseverler katıldı. Tarihi günlerinden birini yaşayan Konya’daki organizasyonda 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu 24 farklı branşta madalya için yarışıyor. 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Selçuk Üniversitesine de konuk oldu. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Prof. Dr. Özvar’a Selçuk Üniversitesi tarafından hayata geçirilen projeler, yürütülen bilimsel çalışmalar ile teknik ve fiziki altyapıyla ilgili bilgiler aktardı.

Ziyarete, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Behiç Coşkun, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk da eşlik etti.