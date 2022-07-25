Yıllar sonra Yunus Emre Parkı yeniden şekilleniyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi şehrin göbeğinde yer alan Yunus Emre Parkı’nı yeniden şekillendiriyor.

Yunus Emre Meydanı ile ilgili geçtiğimiz dönemde Ereğli’nin en ihtişamlı camilerinden biri olan Uğurlu Camisi’nin yapılmasında önemli rol oynayan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu şimdi de Yunus Emre Parkı’nda başlattığı çalışmayla de parkı cazibe merkezi haline getirmek için kolları sıvadı.

Parklarda karanlıkta bir nokta bırakmayacaklarını ve parkların başka maksatlarla kullanılan yerler olmasının önüne geçeceklerini belirten Başka Oprukçu, hemşehrilerinin, aileleri ve çocukları ile birlikte doğayla, yeşille bir arada huzur bulunduğu alanlara dönüştürmeye kararlı olduklarını ifade etti. Başkan Oprukçu, “Huzur şehri Ereğli’nin inşasında mesire alanları ve parklarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Şehrimizde hiçbir karanlık nokta ve amacı dışında kullanılan bir alan bırakmayacağız. Bir fazla üretmeye, bir fazla şehrimizin değerine değer katmaya, estetik açıdan güzelleştirmeye, yeşiline yeşil katmaya devam ediyoruz. Günlük ve bir anlamı olmayan hizmetlerin arkasına sığınmak yerine adam gibi hizmet etmeye, gelecek nesillerimize güzel bir miras bırakmaya çaba gösteriyoruz. Bunu dün yaptık, bugün yapıyoruz, Allah’ın izniyle yarınlarda da yapmaya devam edeceğiz. Makamlar mevkiler gelip geçici, kişisel egolarımızı bir kenara bırakarak hizmet etmeye, birbirimize destek olmaya özen göstermeliyiz. Ülkemiz önemli bir virajın eşiğinde beka sorunu yaşadığımız bu zamanlarla el ele vererek, üreterek, çabalayarak bir yere varabileceğimiz aşikar bu noktada varsa hesaplarımız ötelemeli, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalıyız. Bize vakfedilen ömrü hizmetle sürdürmeye devam edeceğiz, bu manada daha önce şehrimize bıraktığımız eserlere bir yenisi ekliyor ve Yunus Emre Parkı’mızda değişimi başlatıyoruz. Bu değişimi Şehitler Parkı’mızda ve birçok mesire alanında da yapacağız” şeklinde konuştu.