Yeni yatırımlarla Konya’nın çehresi değişiyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Abdülhamid Han Caddesi, Akyokuş Kasrı, Konya Ağaç A.Ş Fidanlığı ve Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan yatırımları inceledi. İlk olarak yeni açılan Sultan Abdülhamid Han Caddesi’ni inceleyen Başkan Uğur İbrahim Altay, Beyhekim Caddesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ni birbirine bağlayan 3 şerit geliş ve 3 şerit gidiş olmak üzere 14,5 kilometre uzunluğunda olan Abdülhamid Han Caddesi’nin yeni bir ana arter oluşturduğunu söyledi. Abdülhamid Han Caddesi’nin şehir trafiğinde önemli bir nokta olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Bu kadar uzunlukta tek seferde yapılan son dönemdeki en büyük caddelerden birisindeyiz. Büyükşehirlerin, metropollerin en önemli sorunu trafik. İnsanlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde bir yerden bir yere ulaşmak adına ciddi manada trafikte sorun yaşıyor. Şehrimizde de özellikle Meram bölgesinin Selçuklu’ya doğru sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde tersine bir trafik yoğunluğu var. İstanbul Çevre Yolu’nu rahatlatmak adına açmış olduğumuz Abdülhamid Han Caddesi gördüğünüz gibi çok yoğun kullanılan bir cadde haline dönüştü. Burada sinyalizasyon çalışmalarıyla ilgili işlemlerimize devam ediyoruz. Özellikle Meram Tıp Fakültesi Hastanesi bölgesinde yeni yaptığımız ve yapmakta olduğumuz otoparklarla o bölgenin de rahatlamasıyla birlikte özellikle sabah saatlerinde Meram’dan Selçuklu’ya giden; akşam saatlerinde de dönüş yolculuğuna geçen vatandaşlarımız için yeni bir ulaşım aksı oluştu” dedi.

Yapılan denemeler sonucunda 14,5 kilometrelik mesafenin yaklaşık 10 dakikada kat edilebileceğini söyleyen Uğur İbrahim Altay, “Hem çevre yolundaki yoğunluğun azaltılması, hem bu bölgedeki inşaat faaliyetlerinin hızlanmasıyla ilgili bir kazanım elde edilmiş oldu. Bir taraftan da buradaki Keçili Kanalı’nın ıslahıyla ilgili önemli çalışmalar yürütüldü. Burası yaklaşık 300 milyon liraya mal oldu” şeklinde konuştu.

“Yeni akslar üretmeye devam ediyoruz”

Şehir trafiğini rahatlatacak yeni caddelerin açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Altay, “Şu anda Necmettin Erbakan Caddesi’nde ciddi bir kamulaştırma çalışması yürütüyoruz. Bu vesileyle Fatih Caddesi’ni Meram Yeniyol’a, oradan da Çeçenistan Caddesi’ne bağlayacağımız yeni bir aks ortaya çıktı. Alparslan Türkeş Caddesi’nde de ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Gazze Caddesi’ni Karaman Caddesi’ne bağlayacak yeni akslar üretmeye devam ediyoruz. Ben Abdülhamid Han Caddemiz başta olmak üzere yeni açılan caddelerimizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya’nın trafiğinin akışının düzenlenmesi ile ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Şu anda iki yeni köprülü kavşağın ihalesi gerçekleştirildi. İnşallah onların temelini de en kısa sürede atmayı planlıyoruz. Böylece 2023 yılı sonuna kadar verdiğimiz sözleri inşallah yerine getirmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya’nın siluetine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz”

İnceleme gezisinin 2. durağı olan Akyokuş Kasrı’nda da değerlendirmeler yapan Altay, “Burada 2 önemli işimiz var. 1.’si; Akyokuş kasrı inşaatı. Toplam 12 bin metrekare kapalı alanla Konya mutfağının nadide ürünlerinin ikram edildiği, servis edildiği bir restoran hizmeti sunacağız. Ayrıca Kafem markasıyla hizmet yürüttüğümüz eski alanımızın bulunduğu yerde de kafeterya işletmesinin olduğu bir tesis inşa ediliyor. Burası Konya’nın en hakim alanı. Mimarisiyle de adeta bir kasrı andıran bu proje tamamlandığında Konya’nın siluetine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah Nisan sonunda burayı tamamlayarak özellikle bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Böylece Akyokuş tekrar Konyalıların sıklıkla geldiği bir mekan haline dönüşecek” dedi.

“Akyokuş, Konya’nın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek”

Konya’nın gastronomisini tanıtmak için önemli çabalar sarf ettiklerini vurgulayan Altay, “Bunun için yeni restoranlar açıyoruz, bir taraftan da buradaki mevcut işletmemizi Konya’ya yakışır bir hale getiriyoruz. Toplantıların yapılabileceği geniş mekanlarla vatandaşlarımıza hizmet edebileceğimiz, çocuk oyun alanlarıyla, otoparklarıyla bir kompleks inşa ediliyor. 2. imalatımız, Akyokuş palyelerinin düzenlenmesi. Yaklaşık 20 bin metrekare yürüyüş yolu, 2 bin metrekare kapalı alandan oluşan bir şelalenin de olduğu bir binayı ve tesisleri de inşallah 2023 yılı sonunda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Böylece Akyokuş, Konya’nın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek” şeklinde konuştu.

“Peyzaj konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin çok ciddi bir bilgi birikimi var”

Altay, Beyşehir Çevre yolu üzerinde 14 bin metrekarelik alanda hizmet veren; peyzaj bitkisi, mevsimlik çiçek ve sertifikal meyve fidanı, kent mobilyaları ve bahçe malzemelerinin yer aldığı Konya Ağaç A.Ş. Satış Merkezinde de incelemelerde bulundu. Bir taraftan şehri güzelleştirdiklerini bir taraftan da vatandaşın şehri güzelleştirmesi adına nitelikli fidan ve fideye ulaşmasını sağlamayı arzu ettiklerini kaydeden Altay, “Peyzaj konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin çok ciddi bir bilgi birikimi var. Ciddi bir fidanlık alanı var, onu Sultan Abdülhamid Han Caddesi’nde de en güzel şekilde uyguladık. Yüzde yüz belediyemize ait Ağaç A.Ş.’de vatandaşlarımızın kendi bahçelerini düzenlemeleriyle ilgili onlara uygun standartlarda, makul fiyata ürünler satıyoruz. Vatandaşlarımız her türlü eksiklerini buradan giderebilecek. Ayrıca meyve fidanı konusunda da arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Baharda onu da temin etmeleri mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

Altay basın mensuplarıyla birlikte son olarak eski stadyum alanında şehre kazandırılan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Altay, “Bu alanın arsası Büyükşehir Belediyemiz tarafından TOKİ’ye devredildi ve TOKİ tarafından bu güzel tesisler inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehrin kalbinde 108 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazanmış olduk”

Millet Bahçesi’nin şu anda Konya’nın en yoğun kullanılan park alanlarından birisi olduğunu paylaşan Altay, “İçinde Millet Kütüphanesi’nin bulunduğu, restoran ve kafeteryanın, yürüyüş yollarının, spor alanlarının bulunduğu, şehrin kalbinde 108 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazanmış olduk. Aslında burası, belki milyarlarca lira edecek değere sahip bir arazi ama vatandaşımızın kullanımına açılarak, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için yeni bir cazibe alanına dönüştü. Burada aynı anda Konya Ulu Camii’nin inşaatı da hızla devam ediyor. İnşallah Şubat sonu itibariyle betonarmeyi tamamlamayı ve kubbenin betonunu da dökmeyi planlıyoruz. Böylece tam bir kompleks olarak şehrimize hizmet verecek bir alanda bulunuyoruz. Özellikle de hemşehrilerimizin göl etrafında oturabildikleri, su köşklerinde su sesini dinleyebildikleri, Konya mutfağının en güzel lezzetlerinin olduğu Konya’nın yeni bir cazibe merkezinde bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi burası Cumhurbaşkanımızın toplu açılış töreninde açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bahar aylarıyla birlikte mevsimlik çiçeklerle burası adeta bir şehrin yeni cazibe alanı olacak. Konya Millet Bahçemiz, şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.