Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi Meram’da açıldı

KOP İdaresi tarafından finansman desteği sağlanan Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi Konya’nın Meram ilçesinde hizmete açıldı. İçerisinde 9 farklı tematik atölyenin yer aldığı merkezde gençlerin, üretken ve bilimsel becerilerle donatılması, teknoloji ve mühendislik konularında yetkinlik kazanmaları ve kendilerine en uygun mesleki alanlara yoğunlaşmaları amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Meram Belediyesi tarafından yürütülen ‘Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’ Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bilişim teknolojileri, inovasyon ve tasarım odaklı etkinlik alanlarında ürün ve hizmet geliştirmek amacıyla, gençlerin interaktif çalışmalar ile zihinsel, bedensel, bilişsel ve sosyal yönden gelişimini sağlayan uygulama alanları oluşturuldu. Konya’nın ilk E-Spor merkezinin de aralarında bulunduğu merkezde 9 farklı tematik alanda atölye faaliyetleri yürütülecek.

“Maddi ve Manevi Kalkınmanın Temeli Eğitimdir”

KOP İdaresinin finansman destekleriyle böylesine nitelikli tesisler ile fiziki ve dijital altyapının gençlerin hizmetine sunulmuş olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Konya Valisi Vahdettin Özkan, eğitimin ülkelerin güvencesi olduğunu ifade ederek; “Eğitim, gelişmemizin lokomotifi, geleceğimizin güvencesidir. Hem bireysel hem de şehrimizin ve toplumumuzun ilerleyişinde olmazsa olmazımızdır. Maddi ve manevi kalkınmamızın temeli eğitimdir. Değişen ve dönüşen dünyada, klasik eğitim yöntemleri dışında yeni güncel eğitim teknolojilerini yakalamaya çalışan toplumlar avantajlı duruma geçiyor. Bu yönüyle Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde yerel yönetimlerimizin bu işe önderlik etmesi çok önemli ve anlamlıdır. Bu yatırım çocukların ve gençlerin dünyasını yakalamak adına çok önemli ve çok anlamlı bir çalışma oldu. Meram Belediyemiz, bu güzel hizmeti KOP İdaremizin destekleriyle birlikte hayata geçirdiler, yine çok iyi bir organizasyon ortaya koydular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimize tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“KOP Okuyor ile 242 Projeye 19 Milyon TL’lik Kaynak Aktarıldı”

Kısa adı KOP Okuyor olan KOP Bölgesi’nde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesinin ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda yenilikçi, model ve ihtisaslaşmış alanlarda, okuma-yazma kültüründe farkındalık oluşturulması, çocuk ve gençlerin düşünme, tasarlama ve üretme becerilerinin artırılması, nitelikli bireylerin yetiştirilmesi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinde 2016-2021 yılları arasında toplam 242 projeye 19 milyon TL’lik hibe desteği sağlandığını ifade eden KOP İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, ‘Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi Projesi’ ile gençleri, üreten ve bilimsel becerilerle donatan, teknoloji ve mühendislik konusunda yetkinlik kazanmalarını sağlayan ve sonunda uygun meslek alanları üzerinde onları geleceğe hazırlayan projeleri hayata geçirdiklerini belirterek; “Proje çerçevesinde; Cebir Atölyesinden, Astronomi - Havacılık ve Uzay Atölyesine, Dil Atölyesinden, Mimari ve Sanat Atölyesine olmak üzere toplam 9 atölye Konya’mıza, özelinde Meram İlçemize kazandırmış bulunmaktayız. Sevgili gençler, ülkemizin 2023 heyecanına, 2071 vizyonuna yakışan geleceğin Türkiye’si için hep birlikte çalışıyoruz. Bu ve benzeri tesisleri bizler bugünden kuruyoruz, sizler ise yaşatın, yüceltin ve eskitin. Bundan sonrası artık sizde. Öğrenme merkezimizin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fikir aşamasından kurulum aşamasına kadar emeği geçen tüm KOP personelimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Gençlerimiz, yatırımlarımızla geleceğe koşuyor”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Konya’nın ilk E-Spor Merkezi ile Youtube Akademi, Dijital Oyun Tasarım Atölyesi ve KOP Yeni Nesil Öğrenme Merkezi hakkında bilgiler paylaşarak; “Yeni nesil bir spor branşı olan E-Spor, gençlerimizin bilgi ve teknolojilerin kullanımı ile zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirdiği bir faaliyet alanıdır. Dijital Oyun Tasarım Atölyesi, aylık 1,9 milyar ziyaretçisi ve 5 milyar izlenen videosu bulunan YouTube’da yaşanan müthiş yarışta gençlerimizi öne çıkarmak amacıyla eğitimler vereceğimiz Youtube Akademi ve KOP İdaresi ile birlikte vücut bulan Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’mizi de açıyoruz. Projenin Meramımıza kazandırılmasında KOP İdaresi Başkanlığına ve tüm çalışanlarına, Milli Eğitim camiasına ilçe gençliğim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından; YouTube Akademi, Dijital Oyun Atölyesi, Yeni Nesil Öğrenme Merkezi ve Konya’nın ilk E-Spor Merkezi’nin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Merkezde; KOP Cebir Atölyesi, KOP Astronomi - Havacılık ve Uzay Atölyesi, KOP Kariyer Atölyesi, KOP Dil Atölyesi, KOP Mimari ve Sanat Atölyesi, KOP Bilim ve Fen Atölyesi, KOP Teknoloji Atölyesi, KOP E-Spor Atölyesi ve KOP Anne-Çocuk Kütüphanesi ve etüt salonu gibi değişik atölye hizmetleri verilecek.

Merkezin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, KOP Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.