banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...

Yeni Meram Sanayi’deki asfaltlamada ikinci etap başladı

2022 yılı asfalt ve altyapı sezonunu açan Konya’nın Meram İlçe Belediyesi, Yeni Meram Sanayi’nin çehresini değiştirecek ve konforunu artıracak altyapı ve asfaltlama çalışmalarının ikinci etabına başladı.

KONYA 10.05.2022, 15:02
Yeni Meram Sanayi’deki asfaltlamada ikinci etap başladı

2022 yılı asfalt ve altyapı sezonunu açan Konya’nın Meram İlçe Belediyesi, Yeni Meram Sanayi’nin çehresini değiştirecek ve konforunu artıracak altyapı ve asfaltlama çalışmalarının ikinci etabına başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt ve altyapı sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Meram Belediyesi, ilçenin pek çok noktasında altyapı, asfalt, bordür ve parke çalışmalarına devam ediyor. Belediye, bu çerçevede asfaltlama noktasında en çok ihtiyaç hisseden Yeni Meram Sanayi’nin yollarının asfaltlamasının ikinci etap çalışmalarına başladı. Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Dicle ve İmam Azam Caddeleriyle 15386 ve 15387. sokaklarda toplam bin 600 metre daha nitelikli asfalta kavuşacak. 15 bin metrekarelik bir yol ağının asfaltlanacağı çalışmalarda 6 bin 500 ton altyapı malzemesi ve 4 bin ton asfalt ile 5 bin 140 metrekare parke, 4 bin 834 metre bordür ve 2 bin 11 metre oluk kullanılacak.

Altyapı, asfaltlama ile parke ve bordür serim çalışmalarını tüm ilçe genelinde yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çerçevede Yeni Meram Sanayi’nde de geçen yaz döneminde yapılan çalışmalara ek olarak ikinci etaba da başlandığını söyledi. Bir hafta içinde tamamlanması planlanan çalışmalar neticesinde bölgenin önemli bir sorununun daha çözüleceğini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Meram’da göreve başladığımız günden bu yana hemşehrilerimizin bizden en önemli isteklerinden biri de altyapı ve asfaltlama çalışmaları oldu. Bu nedenle bizim üzerinde önemle ve hassasiyetle durduğumuz konu da bu oldu. Asfaltlama noktasına özellikle eğildik ve ilçenin pek çok bölgesinde bu sorunu hallettik. Göreve geldiğimiz 3 yıllık süreç içerisinde toplam 3 milyon 687 bin metrekare yolumuzu asfaltla buluşturduk. Asfaltta yaklaşık 125 milyon TL değerinde bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Yine parke ve bordürde 3 yıl içerisinde 37 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş, göreve geldikleri zamanlarda ilk görüştüğü kesimlerden birinin Yeni Meram Sanayi esnafı olduğunu söyleyerek, “Esnaflarımız yol yapım çalışmaları noktasında taleplerini bize iletmişlerdi. O günden bu yana asfaltlamaya hazır sokak ve caddeleri asfaltlayarak esnaflarımızı ve bu sanayimizi kullanan vatandaşlarımızı bozuk yollardan kurtardık. Çalışmalarımız bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede sanayide bulunan iki cadde ve iki ayrı sokakta başlattığımız altyapı ve asfaltlama ile parke bordür çalışmalarını birkaç gün içinde bitirerek hizmete sunacağız. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:16
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
19°
açık