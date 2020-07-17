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Yaşlı çiftten kaymakama patates hediyesi
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARNAME İLE TAYİNİ ÇIKAN KONYA’NIN DEREBUCAK KAYMAKAMI COŞKUN DOĞAN’A VEDA ETMEK İSTEYEN YAŞLI KARI KOCA, BAHÇELERİNDEN TOPLADIKLARI PATATESİ KAYMAKAMA HEDİYE ETTİ.
KONYA 17.07.2020, 17:11 17.07.2020, 17:24
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile tayini çıkan Konya’nın Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan’a veda etmek isteyen yaşlı karı koca, bahçelerinden topladıkları patatesi kaymakama hediye etti.
Derebucak İlçesinden Şanlıurfa‘nın Hilvan ilçesine tayini çıkan Kaymakam Coşkun Doğan’a çok sayıda vatandaş veda etmek için ziyarette bulunuyor. Veda etmek isteyen ziyaretçilerden 86 yaşındaki Mehmet Ali Oduncu ve eşi Fatma Oduncu bahçelerinde yetiştirdikleri bir torba patatesi Kaymakam Coşkun Doğan’a hediye ederek görev süresinde yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Kaymakam Doğan ise, "Bu necip millete hizmet etmek en büyük şeref ve mutluluktur" diyerek yaşlı ziyaretçilerine teşekkür etti.
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