Yaşlı çift Kuluspor’un her maçında stadyumda

Konya’nın Kulu ilçesinde emekli gurbetçi çift Kuluspor’un her karşılaşmasını stada birlikte izlemeye gidiyor.

Danimarka’dan emekli olduktan sonra Kulu ilçesine yerleşen Faik Polat ve eşi Emine Polat’ın en büyük tutkusu Kuluspor’un maçlarını statta izlemek. Memleketine geldikten sonra sahasında oynadığı hiçbir maçı kaçırmayan Faik Polat, Kulu Belediyespor Stadında oynanan Kulu Belediyespor ve Ereğli Erges Spor maçını da tribünden eşi Emine Polat ile takip etti.

Kuluspor için canlarını vereceklerini söyleyen Faik Polat, "Her hafta maça geliyoruz. Bu haftada gene galip olduğumuz için ayrıca memnunuz. Hanımla beraber geldik. Bütün Kululu hanımları da davet ediyoruz. Maçımıza gelsinler çok güzel bir ortam oldu bugün çok memnun olduk inşallah bundan sonrada hep galip olurlar” dedi.

Emine Polat ise, “Beraber maça geliyor maçı da seviyoruz. Hele Kulu olunca daha bir başka seviyoruz. Bugün de galibiyetle bitirdik” şeklinde konuştu.