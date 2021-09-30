banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

Yaralı vaziyette bulunan Kızıl şahin koruma altına alındı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, çocuklar tarafından yaralı vaziyette bulunan Kızıl şahin koruma altına alındı.

KONYA 30.09.2021, 10:08
Yaralı vaziyette bulunan Kızıl şahin koruma altına alındı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, çocuklar tarafından yaralı vaziyette bulunan Kızıl şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Suludere Mahallesinde oynayan çocuklar uçamayan ve yaralı vaziyette Kızıl Şahin bulundu. Yaralı şahin, mahalle muhtarı Mustafa Erdoğan tarafından Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Kafes içerisinde muhafaza altına alınan yaralı şahin, tedavisinin yapılmak üzere Beyşehir Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahinin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam sahasına salıverileceği bildirildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0