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Yaralı şahine jandarma şefkati
KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE, AVCILAR TARAFINDAN ATEŞLİ SİLAHLA YARALANAN ŞAHİNE JANDARMA EKİPLERİ SAHİP ÇIKTI.
KONYA 17.10.2020, 10:42
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Konya’nın Ereğli ilçesinde, avcılar tarafından ateşli silahla yaralanan şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.
Ereğli ilçesine bağlı Selvili Mahallesi kırsalında avcılar tarafından ateşli silahla yaralanan şahin, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Kanadından ve göğüs kısmından yaralanan şahin önce ilçede bulunan özel bir veterinere götürerek tedavi ettirildi ardından yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı şahini jandarmadan teslim alarak özel bir kafeste koruma altına aldı. Yaralı hayvanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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