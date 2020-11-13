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Yakalanmamak için otostop çeken şahıs eroinle yakalandı

KONYA'NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE OTOSTOP YAPAN BİR ŞAHSIN YAPILAN ÜST ARAMASINDA 6 GRAM EROİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

KONYA 13.11.2020, 11:44
Yakalanmamak için otostop çeken şahıs eroinle yakalandı

Antalya’da temin ettiği uyuşturucuyu Konya’nın Akşehir ilçesine getiren bir kişi, ilçe girişinde içerisinde bulunduğu araçtan yakalanmamak inip otostop çekince polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi Akşehir Yalvaç Caddesi, Yeni Antalya yolu üzerinde bir şahsın otostop yaptığı yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek bahse konu yere gitti. Polis durumundan şüphelendiği şahsın yol kenarında otostop çekmeye devam ettiğini fark ederek kimlik kontrolü yaptı. Adının R.Y. olduğu öğrenilen şahsın üst aramasını yapan polis, 6 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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