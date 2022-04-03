banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Almanya Başbakanı Scholz mitingde yuhalandı
Almanya Başbakanı Scholz mitingde yuhalandı
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması

Yabancı büyükelçiler Konya’ya hayran kaldı

Bu yıl 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın tanıtım programı çerçevesinde Konya’ya gelen 40 ülkenin büyükelçileri ve yabancı misyon temsilcileri, toplantıların dışında şehrin tarihi ve turistik mekanlarını da gezdi. Konya’nın çok güzel bir şehir olduğunu, hem şehrin hem de gösterilen misafirperverliğin kendilerini etkilediğini belirten büyükelçiler, İslami Dayanışma Oyunları’nın başarıyla geçeceğine inandıklarını söylediler.

KONYA 03.04.2022, 12:44
Yabancı büyükelçiler Konya’ya hayran kaldı

Bu yıl 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın tanıtım programı çerçevesinde Konya’ya gelen 40 ülkenin büyükelçileri ve yabancı misyon temsilcileri, toplantıların dışında şehrin tarihi ve turistik mekanlarını da gezdi. Konya’nın çok güzel bir şehir olduğunu, hem şehrin hem de gösterilen misafirperverliğin kendilerini etkilediğini belirten büyükelçiler, İslami Dayanışma Oyunları’nın başarıyla geçeceğine inandıklarını söylediler.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 40 ülkeden gelen büyükelçi ve yabancı misyon temsilcilerini Konya’da ağırladı. Bu yıl Konya’da 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın tanıtımını yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi ve Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan tanıtım programına katılan büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri, aileleriyle birlikte iki günlük ziyaret programı çerçevesinde Konya Büyükşehir Stadyumu, Tropikal Kelebek Bahçesi, Kalehan Ecdat Bahçesi, Konya Bilim Merkezi, Mevlana Müzesi, Alaeddin Camii, Karatay Medresesi ve Konya Panaroma Müzesi’ni gezdi. Büyükelçiler, Alaeddin Camii Sultanlar Türbesi’nde her Cuma yapılan temsili nöbet değişimine de katıldı. Şehrin kültürü, tarihi ve manevi dokusunun düzenli bir belediyecilikle birleştiğine şahitlik eden büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik etti.

“Bu şehri şehir yapan insanların güzelliğidir”

Büyükelçi ve yabancı misyon temsilcilerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sizleri Konya’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu şehir güzel insanların şehridir. Ve bu şehri, şehir yapan insanlarının güzelliğidir. İnşallah siz kıymetli büyükelçilerimizin de vesilesiyle Konya’mız dünyanın her köşesinde güzel sözlerle hatırlanmaya devam edecek. İnşallah İslami Dayanışma Oyunları’nı da birlik içinde başarıyla gerçekleştireceğiz. Konya olarak her yönüyle buna hazırız” dedi.

Büyükelçiler Konya’yı çok sevdi

Konya’nın tarihi mekanlarını ziyareti esnasında açıklama yapan Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Pteris Vaivars, Konya’nın çok güzel bir şehir olduğunu yaptıkları ziyarette gördüklerini belirterek, özellikle Konya Stadyumu’ndan çok etkilendiklerini kaydetti. Vaivars, “İslami Dayanışma Oyunları’nın harika olacağını ve başarıyla geçeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Ortak bir tarihe ve güce sahibiz”

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa da daha önce altı kere Konya’ya geldiğini ve her gelişinde de farklı yerler keşfettiğini ifade ederek, “Tüm delegasyona gösterilen misafirperverlik için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Somali’nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ise Konya’ya dört kez geldiğini, Konya’nın çok düzenli, temiz ve gelişmiş bir şehir olduğunu ifade ederek, “Biz Somali ve Türkiye olarak ortak bir tarihe ve geçmişe sahibiz. Güçlü bir ilişkimiz olduğuna inanıyorum. Umuyorum ki bizim ülkemizden de katılımcı takım ve sporcular olacak. Ülkemizin takımlarını Konya’da İslami Dayanışma Oyunları’nda görmek bizleri mutlu edecek” diye konuştu.

İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness de Konya’yı ikinci defa ziyaret ettiğini, daha önceki gelişinde tarihi mekanları, bu gelişinde ise Konya’nın hem tarihi yüzünü hem de modern yüzünü aynı anda görme imkanına sahip olduğunu belirterek, “Daha önceki programda da iklim değişikliğiyle alakalı bir program için gelmiştim. Konya’nın hem modern hem de tarihi bir geçmişi olduğunu görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
İmsak 05:10
Güneş 06:38
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:37
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Sivasspor 31 41
12. Galatasaray 31 41
13. Gaziantep FK 30 40
14. Kasımpaşa 30 38
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 30 51
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Barcelona 28 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 29 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
13°
açık