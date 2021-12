"Var Olmanın Dijital Yolculuğu” dijital sanat sergisi sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi iş birliği ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından Karatay Medresesi’nde düzenlenen “TheJourney of Being: Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlana Celadeddin-i Rumi” dijital sanat sergisi sona erdi.

Karatay Medresesi’nde yer alan dijital sergiyi, yaklaşık 7 bin sanatsever ziyaret etti. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade yaptığı açıklamada, gerçekleştirdiği bilimsel, sosyal ve kültürel projelerle KTO Karatay Üniversitesi’nin Türkiye’nin önemli yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını kaydetti. Rektör Bayram Sade, proje odaklı eğitim anlayışının bir sonucu olarak bilimden teknolojiye, kültürden sanata farklı alanlardaki konulara değinmeyi bir görev olarak addettiklerine vurgu yaparak, “Bu görev anlayışıyla Türk şiirinin öncülerinden mutasavvıf Yunus Emre ile Konya’nın tüm insanlığa sunduğu en büyük değer Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini dijital sanatla aynı çatı altında buluşturmaya çalıştık. 6 Aralık’ta başlayarak bugüne dek devam eden ve toplam on bir gün süren ‘TheJourney of Being: Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’ dijital sanat sergisi projesini bugün başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Farklı şehir ve ülkelerden gelen sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarının ve büyük beğeni aldıklarının altını çizen Rektör Sade, “VOID’in Karatay Medresesi’nde sergilenen dijital eseri, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Yalnızca Konya’dan değil İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Manisa, Niğde, Isparta, Aksaray, Kırıkkale, Antalya, Kayseri, Afyonkarahisar, Karaman gibi farklı şehirlerden gelen yaklaşık 7 bin ziyaretçi bu eseri izleme fırsatına erişti” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında dijital sanat sergisinin yanı sıra üç farklı çadırda da her gün birçok söyleşi, seminer ve sunuşların yapıldığını söyleyen Bayram Sade, “Dijitalleşen Dünyada Geleceğin Meslekleri, Yapay Zekanın Sanatta Geleceği, Dijital Oyun ve Kültürü, Dijitalleşme Şehir ve Tasarım, Dijitalin Edebiyata Etkisi, Girişimcilikte Dijital Yollar, Dijital Sanat başlıklarında düzenlenen seminer ve söyleşiler özellikle üniversite adayları ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisini çekti. Dijitalleşmenin Mevlana Öğretisinin Gelişimine Katkısı, Yunus Emre ve Mevlana Düşüncesinde İnsan konularında gerçekleştirilen söyleşilere önemli katılımlar oldu” ifadelerini kullandı.