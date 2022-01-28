Vali Özkan’dan aşı çağrısı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da son günlerde vaka sayılarında dikkat çeken bir artış yaşandığına dikkati çekerek, Covid-19 aşısını tamamlamamış olan vatandaşlara aşılarını en kısa sürede yaptırmaları çağrısında bulundu.

Vali Özkan, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, pandemi sürecinde il genelinde yürütülen çalışmalar, güncel durum ve bağımlılıkla mücadele toplantısında alınan kararların sahada uygulanması sırasında kullanılacak yol ve yöntemler hakkında detaylı bilgiler aldı. Türkiye genelince olduğu gibi Konya’da da son günlerde vaka sayılarında dikkat çeken bir artış yaşandığına dikkati çeken Vali Vahdettin Özkan, hastalığın ağır geçmemesi için aşının önemli olduğuna dikkati çekerek, Covid-19 aşısını tamamlamamış olan vatandaşlardan en kısa sürede aşılarını yaptırmalarını istedi. Vali Özkan, sağlık sistemi üzerine düşen yükün taşınabilecek bir seviyede tutulabilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, korona virüs ile mücadele noktasında başarılı ve fedakar çalışmalar yürüten tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Konya’da Covid-19’a yakalanarak hastanede tedavi altına alınan hastaların yüzde 75’inin 60 yaş üzeri ve aşısını tamamlamamış olan vatandaşlardan oluştuğunu da vurgulayan Vali Özkan, kış şartlarında Covid-19 riskinin yükseldiğini belirterek kurallara uyulmasının önemine dikkati çekti. Vali Özkan, il düzeyinde oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgiler de aldı.