Vali Özkan ve Başkan Altay Kadın Kooperatifleriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’nde Konya merkez ve ilçelerdeki kadın kooperatiflerinin üyelerini buluşturdu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Konya’daki kadın kooperatiflerine üye kadınlarla bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda konuşan Başkan Altay, ülke sınırlarını korumak kadar tarımsal üretimin devamlılığını ve çeşitliliğini de sağlamanın önemine değindi. Konya’nın bu konuda Türkiye’ye örnek bir üretim gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Altay, “Konya, birçok alanda kendi liginde birinci sırada. Ayrıca şehrimiz pandemi döneminde hiç durmadan üretmeye devam etti. Başta sizler olmak üzere tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

"Kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra ilçelerde de üretimin ve istihdamın artmasıyla ilgili yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Sizler üretim için bir araya gelmiş ve bir irade koymuş, bir farkındalık oluşturmuş değerli kooperatif üyelerimizsiniz. Sizlere bugüne kadar destek olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Özellikle kadın kooperatiflerimizin sayısının, işlevinin artması bizim için çok kıymetli ve önemli. Zaten sizler bulunduğunuz yerde üretiyorsunuz. Üretimin her aşamasında varsınız ama bunun görünürlüğünü artırmak için bir pazar payı oluşturmak için biraz desteğe ihtiyaç var. Biz de Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği olarak bundan sonra bu konuda sizlerle daha sık temas etmeyi arzu ediyoruz. Hem buradaki kooperatiflerin gelişmesi hem de yeni kadın kooperatiflerinin kurulmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

"Yeni yöresel ürün satış merkezleri oluşturulacak"

Konya merkezde yeni bir yöresel satış ürün merkezi yapmak için de bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Ürettiklerinizi de satacak platformalar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu, üretim kadar önemli. Çünkü ne kadar üretirseniz üretin bunu bir marka değeri oluşturup satmadan emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz maalesef. Onun için fiziki olarak da bu imkanları oluşturmak üzere hem ilçe belediyelerimizin yaptığı yöresel ürünlerle ilgili işlere destek veriyoruz hem Büyükşehir olarak havaalanı civarında Konya’ya gelen ziyaretçilerin alabilecekleri bir de Mevlana bölgesinde bir alan oluşturmak için çalışıyoruz. Sizin iyi çalışmalarınız diğer kadınlarımız için de örnek teşkil edecek. Çünkü bu konu Türkiye’nin üzerinde yoğun gündemi olan konularından birisi. Sizler bunun en iyi örneklerisiniz. İnşallah hep birlikte bir değer üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin vasıtasıyla tüm hanım kardeşlerimizin Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendi aranızdaki dayanışmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum"

Konya Valisi Vahdettin Özkan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü tebrik ederek, “İnşallah sağlıkla, mutlulukla en güzel günler sizlerin olur. Ayrıca kendi aranızdaki dayanışmanızdan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Kooperatifleşmek, beraber üretmek, beraber istikbale bakmak çok kıymetli bir şey. Emeğinizi, çabanızı istikbale bakış açınızla birleştirerek çok daha yüksek derecede değer üretebiliyorsunuz. Devletimizin vermiş olduğu desteklerin yanında sizlerin seçtiği belediyeler de bu işin çok farkında. Özellikle Konya’da belediyelerimiz hanımlara hizmetleri öncelemektedir. Bu yönüyle de Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Dünya Kadınlar Günü’nde kendileri için düzenlenen programa katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten kooperatif üyesi kadınlar da kendilerine her zaman destek veren Başkan Altay’a teşekkür etti.