Vali Özkan şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi

Konya Valisi Vahdettin Özkan düzenlenen programla şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile buluştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan eşi Ruhan Özkan, valilik koordinasyonunda, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında düzenlenen programda şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile bir araya geldi. İlin dört bir yanından gelen şehitlerin emanetleri ve gazilerle beraber olmaktan büyük bir manevi haz duyduğunu ifade eden Vali Vahdettin Özkan, “Şahadet kurumu memleketimizin, birliğimizin ve dirliğimizin harcıdır. Sizlerle beraber olmak, bizim için şeref payımızı almak demektir. Sizlerin maneviyatına her daim ihtiyacımız var. Devletin bütün kurumlarının ve temsilcilerinin hizmetinizde olduğunu hatırlatarak şehitlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyoruz” şeklinde konuştu.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı programda şehit aileleri, gaziler ve aileleri için Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri yaptı. Programa, askeri erkan ve il protokol üyeleri de katıldı.