Vali Özkan, pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Abdulcelil Kalem ve Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Süleyman Dönmez’den pandemi sürecinin başından bu yana hastanelerde yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı brifing aldı. Pandemi eylem planı çerçevesinde alınan, uygulanan, ve uygulanacak kararlar ile sürveyans çalışmalarının sonuçları hastanelerin salgınla ilgili uzmanlarıyla değerlendirildi.

Pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıklarla çalışan ve büyük özverilerle çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Özkan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını da kutladı.