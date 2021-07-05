Vali Özkan: “Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılma faaliyeti geçekleştirmek”

Kaymakamlar ile video konferans sistemi üzerinden görüşen Konya Valisi Vahdettin Özkan, Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçelerde yürütülen aşılama faaliyetlerini değerlendirdi.

Toplantıya, dönem içinde salgına karşı verdikleri mücadeleden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Vali Vahdettin Özkan, “Salgınla mücadele faaliyetleri çerçevesinde sağlık camiamız, hem tıbbi ayak hem önleyici tedbirler hem daha sonraki süreçlerde rehabilitasyon faaliyetlerinde dünyaya örnek bir çalışma ortaya koymuşlardır. Bu vesile ile sağlık çalışanlarımız her türlü teşekkürü hak ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte aşılama faaliyetlerinin sonucunda salgından kurtulma durumu olur. Bütün bu süreçte fazlasıyla çaba harcayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere kaymakamlarımızın koordinasyonunda kolluk birimlerimiz ve diğer kamu görevlilerimiz de yüksek bir çaba içinde oldular” dedi.

“Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılma faaliyeti geçekleştirmek”

Hedeflerinin şehirde kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılma faaliyeti geçekleştirmek olduğunu belirten Vali Özkan, “Hedefimiz kaymakamlarımızın organizasyonunda; ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla aile hekimlerimizin ilçelerimizde tek tek bütün ailelere ulaşarak aşılama oranlarını daha yüksek seviyelere çıkarmaktır. Aile hekimleri her aileye ulaşma yönünde altyapı oluşturarak vatandaşlarımızı aşılamaya yönlendirecektir. Sağlık personelimiz gerekirse ev ev gezerek aşıya erişimi kolaylaştıracak ve aşılama oranlarını arttırılması sağlanacak. Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılma faaliyeti geçekleştirmek” ifadelerini kullandı.

Aşılama faaliyetleri, aşıya erişim ve aşıya olan talebin artırılması yönünde yapılması gereken çalışmalar değerlendirildiği toplantıda Vali Özkan, aşıya olan talebin eksiksiz yerine getirmesi için eylem planı hazırlanması yönünde kaymakamlara talimatlar verdi.

Vali Vahdettin Özkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, video-konferans aracılığıyla kaymakamlarla beraber Vali Yardımcıları Mehmet Aydın ve Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Çiftçi ve İlçe Sağlık Müdürleri katıldı.