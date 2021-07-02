Vali Özkan: "En büyük telafi tarihimizi, kültürümüzü tanıyabilmektir"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte Sille Tabiat Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesinin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Sille Tabiat Okulu’nda öğrenciler doğada yaşam eğitimlerinin yanı sıra gündelik yaşam bilgilerini öğreniyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile birlikte Sille Tabiat okulunu ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı ve Vali Özkan öğrencilerin yaptığı faaliyetlerine eşlik ederek verilen eğitimler hakkında bilgiler aldılar. Protokol daha sonra öğrencilerin beceri atölyelerini de ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Vali Özkan’dan Selçuklu Belediyesine teşekkür

Tabiat okulu için sağladığı imkanlar için Başkan Ahmet Pekyatırmacı nezdinde Selçuklu Belediyesine teşekkür eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Sizleri tebrik ediyoruz, eğitim ve doğa sevgisi açısından örnek bir faaliyet. Biz de çok güzel istifade ettik. Tamamen çevre dostu, çevreye duyarlı nezih bir şekilde onlara bir estetik kazandırarak bu güzel sedayla birleştirerek kompozisyon mükemmel, gençlerimizi tebrik ediyoruz, öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz, Selçuklu Belediye Başkanımıza böyle bir ortam için teşekkür ediyoruz. En büyük telafi tabiatla iç içe yapılan faaliyettir, en büyük telafi tarihimizi, kültürümüzü tanıyabilmektir” dedi.

“Daha çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz”

Sille Tabiat Okulunda telafi eğitimleri ile eğitimin devam ettiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sille Tabiat okulumuz öğrencilere doğal yaşamın yanında günlük hayatta kullanacakları bilgilerin eğitimini vermeye çalışıyoruz. Burada gönüllü öğretmenlerimiz özverili çalışmalarıyla öğrencilerin yaşamına katkıda bulunuyor. İnşallah öğrencilerimiz hayatlarının geri kalanında bu bilgileri kullanacaklar. Bugün Valimizle burayı gezdik. O da buradaki faaliyetlerin öğrencilere büyük katkı sağladığını düşünüyor. İnşallah burada faaliyetlerimizi daha çok çocuğumuza ulaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.