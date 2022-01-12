banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Almanya Federal Meclisi’nden pankartlı protesto
Almanya Federal Meclisi’nden pankartlı protesto
ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde
ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Uzmanlardan çocuklarda görülen salgına karşı uyarı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesibe Koç Aydoğdu, son günlerde kreş ve okul çağındaki çocuklarda görülen mevsimsel gripe influenza virüsünün neden olduğunu belirterek, influenza tanısı konan çocuklarda yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulundu.

KONYA 12.01.2022, 18:03
Uzmanlardan çocuklarda görülen salgına karşı uyarı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesibe Koç Aydoğdu, son günlerde kreş ve okul çağındaki çocuklarda görülen mevsimsel gripe influenza virüsünün neden olduğunu belirterek, influenza tanısı konan çocuklarda yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulundu.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesibe Koç Aydoğdu, son günlerde çocuklarda, özellikle de kreş ve okul çağı çocuklarında sıklıkla mevsimsel grip görüldüğünü ifade etti. Bu gribe genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonuna kadar olan dönemde sıkça görülen influenza virüsünün neden olduğu söyleyen Nesibe Koç Aydoğdu, hastalığın bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu da kaydetti.

Özellikle Aralık - Ocak aylarında influenzanın pik yaptığını vurgulayan Uzm. Dr. Nesime Koç Aydoğdu, "İnfluenzanın neden olduğu grip, çocuklarda ani başlayan yüksek ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, öksürük, kas ve eklem ağrıları, bulantı ve kusma, burun tıkanıklığı şikayetlerine neden olur” dedi.

Gribin soğuk algınlığı (nezle) ile sıkça karıştırıldığına dikkat çeken Aydoğdu, “Her ikisine de sebep olan etken virüslerdir ancak nezleyle birçok farklı virüs neden olduğu için yıl boyunca tekrar tekrar nezle olabiliriz. Mevsimsel gribin nedeni ise sadece influenza virüsüdür. Ancak influenza virüsü her yıl yapısını değiştirip mutasyona uğradığı için kalıcı bağışıklık sağlayamayacak ve bir sonraki yıl tekrardan grip olmamıza neden olacaktır. Soğuk algınlığında ateş daha az sıklıkla görülürken, gripte ani başlayan titreme ile yükselen ve dirençli bir ateş söz konusudur. Soğuk algınlığında yaygın kas, eklem ve baş ağrısı sık beklenen bir bulgu değildir. Burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırık ve hafif öksürük ön plandadır” şeklinde konuştu.

“Kalabalık ortamlarda hastalık yoğun şekilde görülmektedir”

Dr. Aydoğdu, solunum yolu virüsü olan influenzanın damlacık yolu ile bulaştığını anlatarak, “Hasta olan kişi ile aynı havanın teneffüs edilmesi, hapşırma ve öksürme sonucu havaya yayılan virüs taşıyan damlacıkların solunması ile bulaşır. Aynı zamanda bu damlacıkların kontamine ettiği (kirlettiği) nesnelerin ortak kullanımı ya da virüs bulaşmış yüzeylere elle temas edilmesi, ellerin ağıza buruna götürülmesi ile de bulaşabilir. Bu nedenle özellikle okullar, kreş ve gündüz bakım evi gibi kalabalık ortamlarda hastalık yoğun şekilde görülmektedir. Bulaş sonrası 48-72 saat kuluçka süresinden sonra semptomlar başlar. Halsizlik, boğazda yanma, batma şeklinde ağrı, titreme ve ateş ile kendini gösterir. Ateş 2-4 gün aralığında devam eder. Öksürük, halsizlik ve iştahsızlığın düzelmesi daha uzun sürebilir. Bulaştırıcılık ise 7-10 güne kadar devam eder” ifadelerini kullandı.

“Tedaviye şikayetlerin başladığı ilk günlerde başlanması önemlidir”

Grip tanısının; hastanın şikayetleri, muayene bulguları, burun mukozasından alınan sürüntü örneğinden virüs tespit edilmesi ve gerekli durumlarda istenen kan tahlilleri ile konulduğunu belirten Aydoğdu, “Tedavide hekimin uygun gördüğü hastalarda influenza için antiviral tedavi uygulanır ve tedaviye şikayetlerin başladığı ilk günlerde başlanması önemlidir. İnfluenza için kullanılan ilacın hekim önerisi olmadan kullanılması da sakıncalıdır” dedi.

İlaç tedavisi dışında destekleyici tedavi de influenzanın seyrinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Aydoğdu, “İstirahat ve sıvı desteği bunun en önemli bileşenidir. Hastalık sürecinde okula ara verilmesi hem hastanın istirahat etmesi, hem de okul ortamındaki diğer kişilere olan bulaşı önleme açısından tavsiye edilir. İstirahat etmek kadar önemli olan bir diğer unsur da sıvı desteğidir. Hastalığın seyrinde çocuklarda ateşin de etkisi ile sıvı kaybı çok olur. Su başta olmak üzere ayran, evde yapılmış meyve suları ve özellikle süt çocuklarında anne sütü ile kaybedilen sıvının yerine konulması çocuk hastalar için çok önemlidir. Ayrıca oda sıcaklığının çok yüksek olmaması (22- 24), odanın sık sık havalandırılması ve nemlendirilmesi, evde sigara içilmemesi hastalığın iyileşmesine destek olacaktır. Gerekli durumlarda fizyolojik serum ile burun temizliği yapılabilir. Çocuğun ateşi çıktığında ebeveynler; çocuğunun üzerindeki kıyafetleri azaltmalı ve daha ince kıyafetler tercih edilmesi, oda ısısını düşürüp odayı havalandırmalı, çocuğun su içmesi desteklenmeli, çocuğu üşütüp titretmeyecek şekilde sıcaklığı ayarlanacak su ile çocuğun elini yüzünü yıkamalı, duş aldırmalıdır. Ateş devam ederse hekim tarafından önerilen ateş düşürücüler çocuğun yaşına ve kilosuna uygun dozda verilmelidir. Her yıl pediatri kliniklerinde de belli dönemlerde sıkça gördüğümüz influenzadan da, tüm solunum yolu ile bulaşan viral enfeksiyonlarda (covid de bu gruptadır) olduğu gibi; ellerin sık temizliği, yakın temasın kısıtlanması, kalabalık ortamlardan uzak durulması, düzenli ve dengeli beslenme ve düzenli uykuyla çocuklarımızı koruyabiliriz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
light rain and snow
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11