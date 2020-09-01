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Uzman Psikolog Malas: "Covid-19 şiddeti artırdı"

UZMAN PSİKOLOG ELMAS MERVE MALAS, YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNİN TOPLUMDA ŞİDDETİ ARTIRDIĞINI SÖYLEDİ.

KONYA 01.09.2020, 11:55
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Uzman Psikolog Malas: "Covid-19 şiddeti artırdı"

Uzman Psikolog Elmas Merve Malas, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin toplumda şiddeti artırdığını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Uzman Psikologu Elmas Merve Malas, pandeminin devam etmesi ve vaka sayılarının artmasıyla beraber, toplumda şiddet olaylarının da arttığını, işsizlik, hastalığa dair olan belirsizlik, sosyal mesafe ve karantina gibi durumların ev içi şiddeti daha da arttırdığını belirtti. Covid-19’un yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalardan ötürü kişilerin özgürlük alanlarının sınırlandığını ifade eden Malas, “Bu kısıtlamalar ve alınan önlemler kişilerin planlarını ertelemesine ve amaçlarına yönelik davranamamalarına neden oldu. Kişilerin geleceğe dair kaygı düzeyleri arttı. Çalışma hayatı, eğitim ve sosyal yaşam ile ilgili planlarında değişikliklere yol açtı. Bu belirsizlik durumun ne kadar süreceğinin belli olmaması kişilerin kendilerini güçsüz hissetmelerine, acı çekmelerine ve günlük hayat düzenlerinin bozulmasına neden oldu. Evde, işte, trafikte, hastanede ve günlük yaşamda kişiler bu olumsuz duygularla karşılaştıklarında sorunlarıyla baş etmede zorlandılar, öfke düzeyleri yükseldi, sonuçta saldırganlık ve şiddet davranışları ortaya çıktı. Psikolojik destek almaya gelen birçok danışanım eşine, çocuklarına ve çevresine karşı yoğun öfke duygusu yaşadığını, bu öfkelerini kontrol edemediklerini ve öfkelerinin şiddete dönüştüğünden yakınmaktadır. Çocukluk döneminde şiddete maruz kalmış bireyler yetişkinlik döneminde problemlerini çözmek için şiddete başvurabilir. Stres altında kişilerin toleranslarının azalmasıyla şiddete başvurabilirler” dedi.

“Şiddet, stres ve kaygı durumlarında daha fazla artmakta”

Uzman Psikolog Malas, kadınlar, çocuklar ve yaşlıların bu dönemde şiddete daha fazla maruz kaldığına değindi. Ev içi şiddet olaylarının arttığını bildiren Malas, “Şiddet, stres ve kaygı durumlarında daha fazla artmaktadır. Covid-19 sürecinde fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kişiler, şiddet uygulayan kişi ile aynı evde kalmak zorunda kaldılar. Şiddete maruz kalan kadınlar suçluluk, yalnızlık, korku, çaresizlik, kendine güvensizlik, değersizlik, gerginlik ve huzursuzluk gibi duyguları yoğun biçimde yaşamakta, yaşam enerjisinde azalma ve uyku ve iştah bozukluğu, kendine zarar verme davranışları veya intihar girişimleri de görülmektedir. Şiddet, hangi şekilde olursa olsun, kişilerde psikolojik rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozuklukları, alkol madde bağımlılığı, depresyon gibi bir çok psikiyatrik rahatsızlık görülme ihtimali ortaya çıkabilir. Eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gören kadınlar çocuklarına şiddet uygulayabilir, öfkelerini kontrol edemezler. Bazı kişilerde ise, aşırı temizlikle uğraşma, aşırı yemek yeme ve kendilerini bir işe verme davranışı görülebilir. Bazen de kişiler depresyona girdiklerinde sigara ve alkole yönelirler ya da çevresine öfke ve saldırganlıkta bulunabilirler” diye konuştu.

“Öfkenizi kontrol edemezseniz uzaklaşın”

“Öfkeli hissettiğimiz zaman ne yapmalıyız?” sorusuna da cevap veren Malas şunları söyledi; “Öfke hissettiğimiz zaman kendimize öfkenin geçici bir duygu olduğunu, kısa bir süre sonra geçeceğini hatırlatmalıyız. Öfke sırasında yanlış kararlar vermek ve hata yapmak yüksek ihtimaldir. Öfkeli oldu-ğumuz zaman karşımızdaki kişiye zarar verebileceğimizi hatırlamalıyız. Öfkeli hissettiğimizde kontrol edemiyorsak ortamdan uzaklaşmamız gerekir. Bunların yetersiz kaldığı durumlarda, psikologlar veya psikiyatristlerden yardım alabilirsiniz. Eğer öfkemizi kontrol edebilirsek yararlı, eğitici bir duygu haline gelebilir.”

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