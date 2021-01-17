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Uzaktan eğitimlerle KOMEK kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), korona virüs salgını dolayısıyla yeni dönemde uzaktan eğitimle hizmet verecek. Yeni dönem kayıtları 18-31 Ocak tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılacak.

KONYA 17.01.2021, 12:29
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Uzaktan eğitimlerle KOMEK kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), korona virüs salgını dolayısıyla yeni dönemde uzaktan eğitimle hizmet verecek. Yeni dönem kayıtları 18-31 Ocak tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılacak.

KOMEK yeni dönem kayıtları 18 Ocak’ta başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, meslek edindirme konusunda Türkiye’de bir marka olan KOMEK’in korona virüs salgını döneminde de ara vermeden hizmetlerini sürdürdüğünü belirterek, “Pandemi sebebiyle hemşehrilerimizin evlerinden çıkamadığı dönemde çeşitli konularda kendilerini geliştirmeleri ve kişisel gelişim alanlarında yeni yetkinlikler kazanabilmeleri için kurslarımızı çevrimiçi olarak sürdüreceğiz. Pandemiden dolayı bu yıl karşılıklı etkileşimin olduğu, interaktif program ile yapılacak kurslarımızda gerçek sınıf ortamı gibi bir ortam oluşturarak kursiyerlerimize eğitim vermiş olacağız. Yapılan eğitimlerin sonunda derslere devam eden ve çevrimiçi sınavda başarılı olan kursiyerlerimize katılım belgesi vereceğiz” dedi.

KOMEK Bahar Dönemi’nde yetişkinler için 110 farklı branşta; ilk kez açılacak 14-16 yaş grubu için ise 26 farklı branşta eğitim verileceğini belirten Başkan Altay, toplamda 10 bin kursiyerin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

"Dünya genelinde fazla insana erişmeyi hedefliyoruz"

Güz döneminde yaşanan yoğun talep nedeniyle yeni dönemde açılan grup sayılarını artırarak daha fazla katılımcıya ulaşmayı hedeflediklerini de kaydeden Başkan Altay, “Ülkemizdeki çeşitli şehirlerin yanı sıra; Fransa, Almanya, Irak ve Çin’den KOMEK’e kayıt olan vatandaşlarımız var. Bahar döneminde dünya çapında daha fazla insana erişmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında yeni dönemde; Dış Ticaret, E-Ticaret, Robot Kol Tasarımı, Python ile Görüntü İşleme ve Yapay Zeka, Sosyal Medya Görsel Tasarımı, Fusion 360 Eğitimi ve Karikatür Çizimi gibi ilk defa açılacak branşlarla uzaktan eğitim verilecek. Robot Kol Tasarımı Kursuna kayıt yapan kursiyerler, 3D Yazıcı Operatörlüğü Kursuna da devam ederek bu kursta tasarımını yapmış olduğu robot kolu, 3D yazıcı baskı yöntemleriyle üretebilecek. İlk defa açılacak Dijital Resim Kursu ile kursiyerler resimde ışık, gölge ve kompozisyon konularını öğrenerek resim çizmeye adım atacak. Yeni dönemde açılacak branşlardan biri olan Çocuk Hikaye Tasarımı Kursunda da katılımcılar resim yeteneklerini dijital ortama taşıyacak ve hikaye kitabı tasarımı yaparken dizgi kuralları konusunda eğitim alıp çocuk hikaye tasarımı alanında uzmanlaşarak bilgilerine yenilerini ekleme imkanı bulacak.

Başvurular 18-31 Ocak arası alınacak

KOMEK eğitimlerinden faydalanmak ve kurslardan alınan eğitimlerle geleceğine yön vermek isteyen kursiyerler; 18-31 Ocak tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden kayıtlarını yaptırabilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ara verilen telafi eğitimleri de gerekli tedbirler alınarak, yüz yüze kaldığı yerden devam edecek.
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