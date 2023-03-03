Usta ile Kavuş Konya’ya yerleşen depremzedelerin acılarını paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrasında Konya’ya gelen ve KYK yurdu, huzurevi ve evlerde kalan depremzedeleri ziyaret ederek acılarını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında Konya’ya gelen depremzedeleri ziyaret etti. Öncelikle KYK Yurdu ve Huzurevini ziyaret eden Usta ve Kavuş daha sonra da eve yerleşen bir ailenin misafiri oldular. İki isme ziyaretlerinde AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci ve AK Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyde Yerlikaya da eşlik etti. İlk olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesinde bulunan Tahir Büyükkörükçü KYK Yurdu’nda kalan depremzedeleri ziyaret eden Usta ve Kavuş, depremzedeler ile tek tek ilgilenerek, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

“Depremin yaralarını, bölgede de Konya’da da sarmaya çalışıyoruz”

Depremzedelere yurtlarda barınma imkanı sunmak adına tüm kurum ve kuruluşların seferber olduğunu kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yaşanan bu elim olayın yaralarını devletin ve milletin el birliği ile saracağının altını çizdi. Konya’nın tek yürek afet bölgesinin ihtiyaçlarına koştuğunu ifade eden Leyla Şahin Usta, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızı o bölgede de, şehrimizde de yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. İhtiyaçları için seferberlik halindeyiz. Bu acı ve zorlu günleri el birliği ile aşacağız, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracağız. Konya belediyeleri, STK’ları, kurumları, meslek odaları ve tüm vatandaşları ile depremin ilk anından itibaren o bölgede var gücüyle çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Bu gayreti tüm Türkiye ki vicdan sahipleri yakinen görüyor ve takdir ediyor. Konya’nın bu gayretli çalışmaları bölgeyi ayağa kaldırana kadar devam edecek. Bununla da yetinmiyor, buraya gelen depremzede ailelerimizi de yalnız bırakmıyor, ihtiyaçları ile yakından ilgileniyoruz” diye konuştu.

“Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın”

‘Allah milletimize de insanlığa da bir daha böyle felaketler yaşatmasın’ temennisinde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, asrın felaketinden etkilenen vatandaşlara yaşadıklarının unutturulmasının zaman alacağını ifade ederek, “Acılarımızın kabuk bağlaması, yaşananları unutmamız doğal olarak zaman alacak belki ama yaraları olabildiğince hızlı saracağız, yeniden ayağa kalkacak, yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kayıplarımızdan dolayı hepimiz çok üzgünüz, acınızı en derinden hissediyoruz. Afet bölgesi halkının yanındayız, ihtiyaçlar için biz buradayız. Meram da, Meram Belediyesi de her türlü ihtiyaç için daima depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olacak” şeklinde konuştu.