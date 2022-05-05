Ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor, hedef e-ihracatla tüm dünya

Konya’da bir üretim tesisi ve Belçika’da bir showroom ile 60 kişiye istihdam sağlayan Saray Doors, ürünlerini e-ihracatla dünyanın her noktasına ulaştırıyor. “Firmamızın ihracat hacmini artırmak için pazar araştırmalarını doğru şekilde yapmaya önem veriyoruz” diyen Ali Erçiftci, “Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada ülkelerin stratejik üstünlük sağlaması ve büyüyebilmesi için ihracat ve ihracatta sürdürülebilirlik oldukça önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“B2B uygulamalar temas kurmada etkili”

E-ihracatta en çok zorlandıkları konunun hedef müşterilerle temas kurmak olduğunu dile getiren Erçiftci, “Bu konuda B2B uygulamaları oldukça önem arz etmektedir. E-Ticaretin hayatımıza girmesiyle birlikte E-İhracat da önem kazanmaya başlamıştır. Gerekli olan pazar araştırma matrislerini oluşturup hedef pazar, hedef müşteri, ürün ve rakipler belirlendikten sonra dış ticaret platformlarından müşterilerle irtibata geçilmelidir” dedi.

“TurkishExporter üyeliğimizi uzun yıllar sürdürebilmeyi hedefliyoruz”

Erçiftci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu adımda çevreden edindiğimiz bilgilerle ve dış ticaret birimimizin yaptığı araştırmalarla; işimizi kolaylaştırması, ürünlerimizin dış pazara olan yolculuğunda bize yardımcı olması için TurkishExporter’a üye olduk. Henüz yeni olan üyeliğimizi birlikte uzun yıllar sürdürebilmeyi hedefliyoruz. Geniş bir ithalat ve ihracat ağına sahip olması, hedef müşterilerle ve ham madde tedarikçileriyle iletişim sağlamanın kolaylığı, aynı zamanda yurt içi satışları artırmak için de iyi bir çözüm sunduğunu düşünmekteyiz.”