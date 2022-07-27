Üniversite adaylarının öncelikli tercihi: KTO Karatay Üniversitesi

Eğitim dünyasının köklü temsilcisi Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi; ülkenin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenen bireyler yetiştiriyor.

İsmini, Anadolu’daki ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan alan KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’nin en donanımlı üniversiteleri arasında yerini alarak ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştiriyor. KTO Karatay Üniversitesi; 6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiriyor. 65 ülkeden 600’ü uluslararası olmak üzere; 8.500 öğrencisi, 400 akademisyeni ve 6 binden fazla mezunu ile dünya standartlarında eğitim vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

En büyük kampüs alanına sahip 9. üniversite

Modern ve Selçuklu mimarisinin bir arada yer aldığı Merkez Kampüsü; Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) içerisinde yer alan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu ile Akıllı Teknolojiler Merkezi; Konya Eğribayat’ta yer alan ve pilot adaylarının yetiştiği Hava Parkı ile KTO Karatay Üniversitesi dikkatleri üzerine çekiyor. KTO Karatay Üniversitesi, 97 bin 553 metrekaresi kapalı, 435 bin 76 metrekaresi açık olmak üzere toplam 532 bin 629 metrekare alana sahip. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Değerlendirme Raporuna göre, toplam alan büyüklüğü sıralamasında 77 vakıf üniversitesi arasında 9. sırada yer alıyor.

KTO Karatay Üniversitesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) verilerine göre mezun istihdam sıralamasında Türkiye’deki 153 üniversite arasında 15. sırada yer aldı. KTO Karataylı öğrencilerin yüzde 89’u 12 ay içerisinde işe yerleşirken, yüzde 13’ü ise daha mezun olmadan işe yerleşebiliyor.

Sektörün talepleri doğrultusunda yeni programlar

KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan ve 25 binden fazla üyeye sahip Konya Ticaret Odası’nın ve iştiraklerinin gücünü arkasına almaktadır. Teknoloji ve inovasyon alanlarında lider konumda çalışmalarına devam eden üniversite, sektörel talepler doğrultusunda niş bölümler açmayı sürdürüyor. Pilotaj, Enerji Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik gibi bölümleri bünyesinde barındıran KTO Karatay Üniversitesi, sosyal yapısını da göz önünde bulundurarak nitelikli çalışmalar ortaya koyuyor. Öğrencilerine sunmuş olduğu geniş burs imkanları ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu’na göre, en fazla burs veren üniversiteler arasında 7. sırada yer alıyor.

Köklerini göklere taşıyan üniversite

2019 yılından itibaren öğrenci kabul eden KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü, havacılık eğitimi konusunda farkını ortaya koyuyor. Bin 200 metre çim pist, bin 500 metre asfalt pist, bin 500 metre taksi yolu, uçak bakım hangarı, 5 adet eğitim uçağı (VIPER SD4 NVFR) ve 2 adet planörle (ASK21 GLIDER) Türkiye’nin en modern pilot yetiştirme tesislerinden birine sahip. Kendi hava parkında, kendi planör ve uçak filosuyla, Türkiye’nin en deneyimli uçuş ve teknik bakım ekibiyle pilot adayları yetiştiren üniversite, bu konudaki başarılarını birçok ödülle de taçlandırmaya devam ediyor. Havacılık sektörünün duayen isimleri, KTO Karataylı Pilotaj öğrencileri ile sık sık bir araya gelerek mesleki deneyimlerini, kariyer yaşamlarını, sektörel tecrübelerini paylaşarak tavsiye ve önerilerde bulunuyor. KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü mezunları, 4 yıllık üniversite diplomasına ek olarak Sivil Havacılık Organizasyonu onaylı Ticari Hava Yolu Pilotu lisansına da (ICAO) sahip. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Pilotaj Bölümü, 4 öğrenci tam burslu, 22 öğrenci ücretli olmak üzere toplamda 26 öğrenci alacak.

Türkiye’nin Akıllı Teknolojiler Merkezi’ne sahip tek üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’nin ilk Akıllı Teknolojiler Merkezi’ni (AKİTEK) hayata geçirdi. Proje ile ülkedeki tarım makinesi üreticilerinin Tarım 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış yenilikçi tarım makineleri üretebilme kapasitelerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Projede Makine, Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde eğitim alan, belli bir başarıya sahip lisans son sınıf ve lisansüstü öğrenciler de yer alarak önemli mesleki deneyim kazanmaktadır. Türkiye’de Akıllı Teknolojiler Merkezi’ne sahip tek üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu’nda da önemli bir başarıya imza atarak, toplam AR-GE harcamalarına göre 68 vakıf üniversitesi arasında en fazla yatırım yapan 5. üniversite olarak yerini aldı.

Model fabrika ile uygulamalı eğitim imkanı

Model Fabrika, 2019 yılında Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesinde faaliyete geçirildi. Model Fabrika, bilgi teknolojilerinin verimli ve yoğun kullanılması ve bilgilerin elektronik ortama taşınması ile ilgili süreçlerde de fayda sağlayan bir yapıda bulunuyor. Model Fabrika’da, KTO Karataylı başarılı Endüstri, Makine, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri de görev alarak üretim gerçekleştiren firmaların verimliliklerine katkı sağlamaktadır.

En güncel bilgi teknolojileri

Güncel teknolojik ürünler üreten, araştırma geliştirme faaliyetleri ile dünya çapında projelere imza atan KTO Karatay Üniversitesi, gelişen teknolojilere uygun tasarlanan modern laboratuvarlara sahip bir üniversite konumundadır. Alanında uzman akademisyenler, en yeni teknolojileri kullanarak güçlü projeler yürütmektedir. Hızlı ve güvenli internet sistemi, modern ve yüksek teknolojik bilgisayarlar, öğrencilerin diledikleri zaman erişebilecekleri dijital ekranlar, CERN Alice Deneyi verilerinin depolandığı süper bilgisayar, KTO Karatay Üniversitesi’ni teknolojik açıdan ülkemizin gelişimine liderlik eden üniversitelerden biri yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası alanda elde edilen üstün akademik başarılar

KTO Karatay Üniversitesi, uluslararası standartlarda eğitim veren, proje odaklı eğitim anlayışının yaygın olduğu bir üniversitedir. KTO Karataylı öğrenciler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet gösteren Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programları çerçevesinde önemli bir başarı yakaladı. KTO Karatay Üniversitesi, öğrenci başına düşen proje kabul oranına göre Konya’da 2., Türkiye geneli vakıf üniversiteleri arasında 11. ve 180 üniversite arasında 33. oldu. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021’de ‘Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri Fikir Kategorisi’nde KTO Karatay Üniversitesi HESPEROS Takımı 1. sıraya adını yazdırdı.

Güçlü uluslararası iş birlikleri

KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası düzeyde imkanlar sunmak ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. 8 farklı yabancı dil, ERASMUS+, IAESTE Staj Programı gibi olanakların yanında uluslararası çalışma ve iş birliklerini de imzaladığı protokollerle genişletiyor. ABD, Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Uganda gibi ülkelerde bulunan saygın üniversitelerle iş birliği anlaşmaları bulunuyor. Bu anlaşmalarla KTO Karatay Üniversitesi mevcut programlarını güçlendirmeyi, teknoloji ve bilim alanında önemli adımlar atarak uluslararası alanda ses getiren üniversitelerin başında gelmeyi amaçlıyor.

Sosyal, kültürel ve sportif yaşam

Toplumsal konular başta olmak üzere pek çok farklı alanda faaliyet yürüten öğrenci topluluklarına üye olmak, sporla ilgilenmek, kültürel etkinliklere katılmak ya da organize etmek de KTO Karatay’daki sosyal yaşamın önemi bir parçası durumundadır. Futbol, basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi, halk oyunları, bilek güreşi, atletizm, yüzme, okçuluk, tekvondo, muaythai, satranç, eskrim, e-spor ve çok daha fazla spor dalına KTO Karataylılar öğrenim gördükleri süre içerisinde dahil olabilmekte, üniversite takımlarına katılarak yeni başarı hikâyeleri yazabilmektedir.

“Senin Tercihin Senin Geleceğin” mottosuyla yeni dönem öğrencilerini bekleyen KTO Karatay Üniversitesi, yüzde 30 tercih bursu, aylık 3 bin TL’yi bulan Giriş Yüksek Başarı Bursu, Konya dışından gelen öğrenciler için yüzde 50 Barınma Bursu gibi alternatif birçok bursu üniversite adaylarına sunmaktadır. Üniversite adayları detaylı bilgi için aday öğrenci sitesi aday.karatay.edu.tr adresini ziyaret edebiliyor.