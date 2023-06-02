Uluslararası Adeziv Diş Hekimliği Kongresi, SÜ ev sahipliğinde başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Türk Restoraktif Diş Hekimliği Derneği ve Japon Adeziv Diş Hekimliği Derneği iş birliğinde dünyanın en prestijli kongresi olan Uluslararası Adeziv Diş Hekimliği Kongresi’nin açılışı gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 7.’si düzenlenen kongrede Türkiye, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve İsviçre’den alanın uzmanı öğretim üyeleri, alandaki güncel gelişmeleri 1-3 Haziran 2023 tarihleri arasında tartışacak.

Kongre Fahri Başkanı Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada kongrenin adeziv diş hekimliği alanındaki fikirler, son teknikler ve yeni kavramların uluslararası bir düzlemde paylaşılması açısından prestijli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversite olarak bölgenin en eski ve öncü üniversitesi konumunda olduklarını kaydederek, “Diş Hekimliği Fakültemiz, eğitim ve araştırmadaki üstün başarılarıyla üniversitemizin oldukça önemli fakültelerinden biri olarak öne çıkıyor. Fakültemiz, bölgenin en büyük ve saygın diş hekimliği fakültelerinden biri olarak diş hekimliği bilimlerinin ilerlemesine ve hastaların bakımına önemli katkılar yapmaya devam ediyor. Üniversitemizin Erişilebilir Ağız ve Diş Sağlığı Birimi de önemli bir sosyal sorumluluk görevini ifa ediyor. Toplumumuzun her ferdine erişilebilir ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunarak tüm bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kongre Başkanı Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Belli, Selçuk Üniversitesi’nin dünyada adeziv diş hekimliği alanında da adını duyurduğunu aktardı. Yaklaşık 20 yıldır 5 Japon firmasıyla iş birliklerinin devam ettiğini bildiren Prof. Dr. Belli, kongrenin düzenlenmesinde bu firmaların ciddi katkılarının olduğunu sözlerine ekledi.

Türk Restoraktif Diş Hekimliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Can, bilimsel organizasyon ekibine teşekkür ederek kongrenin başarıyla gerçekleşmesini diledi.

Japon Adeziv Diş Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Toru Nikaido da önemli bir programda bir araya geldiklerini belirterek kongrenin başarılı ve keyifli geçmesi temennisinde bulundu.

Onur konuğu Dr. Junji Tagami ise Uluslararası Adeziv Diş Hekimliği Kongreleri’nin alanın gelişimine önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Yaklaşık 600 katılımcı sayısının bulunduğu kongrede 150 bildiri sunulacak. Kongre çerçevesinde bilim ve sanat temalı resim sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.