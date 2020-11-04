Uçuruma düşen inek kurtarıldı
KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, YAKLAŞIK 4 METRE YÜKSEKLİKTEKİ UÇURUMDAN AŞAĞI KAYALIK BÖLGEYE DÜŞEN VE GEBE OLDUĞU BELİRTİLEN İNEK, BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNESİYLE YAPILAN OPERASYONLA ÇIKARILDI.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 4 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı kayalık bölgeye düşen ve gebe olduğu belirtilen inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesine bağlı Fasıllar Mahallesinde besicilik yapan Emin C., otlağa giden büyükbaş hayvanlardan bir ineğinin kayıp olduğunu fark etti. Kayıp hayvanı köyün otlağa giden yoldaki 4 metrelik uçuruma düştüğünü fark eden Emin C., mahallelilerin de yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkarmaya çalışmasına karşın başarılı olamayınca Beyşehir Belediyesinden yardım istedi. Olay yerine giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sarp arazide uçuruma düşen talihsiz hayvanı yaklaşık 50 metre yol açıp kepçeye alarak yukarı çıkardı.
Kazanın ardından küçük sıyrıkların oluştuğu anlaşılan inek, tedavisi için veterinere götürüldü. Veterinerin muayenesinin ardından inek sahibine teslim edildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3