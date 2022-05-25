Türkiye’nin yapay zeka temalı ilk bahar şenliği başlıyor

Türkiye’nin yapay zeka temalı ilk bahar şenliği “KaratayVerseBahar Şenliği ve Yapay Zeka Festivali” 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi merkez kampüsünde gerçekleşecek.

KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen “KaratayVerse Bahar Şenliği ve Yapay Zeka Festivali” dijital teknolojilerin tüm yönleriyle anlatılacağı ve farklı platformlarda deneyimleneceği yapay zeka, NFT, Metaverse temalı Türkiye’nin ilk üniversite bahar şenliği olma özelliğini taşıyor. Küresel rekabetin birkaç on yıl öncesine göre bambaşka boyutlara büründüğü 2022 dünyasında yapay zeka, NFT, Metaverse gibi kavramlar hızla tüm insanlığın gündemi haline geliyor. Bu doğrultuda KTO Karatay Üniversitesi; mekanın dijital ortamda karşılık bulduğu, öğrenmenin sadece insanlara mahsus bir süreç olmaktan çıktığı bir zamanda geleceği şekillendirecek eğilimleri Konya ve ülke yararına anlatmak istiyor. 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan organizasyona KTO Karataylıların, Konya ve çevre illerdeki lise öğrencilerinin yoğun katılımı öngörülüyor. Merkez Kampüs C Blok içerisinde yer alan “Yapay Zeka” dijital gösteriminin oldukça ilgi çekmesi bekleniyor. Festivalde mühendislik, e-ticaret, hukuk, sanat, sigortacılık, üretim ve benzeri alanlarda yapay zeka uygulamalarını dinleme fırsatı bulacak öğrenciler, yine KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Süreç Otomasyonu, E-Ticaret ile Mağaza Kurma gibi başlıklarda düzenlenecek eğitimlerden de ücretsiz olarak faydalanabilecek. KaratayVerse Bahar Şenliği ve Yapay Zeka Festivali’nde ayrıca ziyaretçiler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Deprem Simülasyon Merkezi’nde afetlerdeki doğru davranış şekillerini deneyimleyebilecek, emniyet kemeri takmanın önemini ise Konya Emniyet Müdürlüğü simülasyon aracında test edebilecek. KTO Karatay Üniversitesi, dört gün sürecek organizasyonda yapay zeka teknolojisinin deneyimlenmesinin yanı sıra, birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli bir bahar şenliğine ev sahipliği yapacak. Söyleşi, atölye çalışmaları, yarışmalar, spor ve e-spor turnuvaları ile Türkiye’nin en farklı bahar şenliği yaşanacak. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi de festival boyunca ziyaretçilere 14 farklı oyun hizmeti sunarak, ziyaretçilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak. Festival, 29 Mayıs Pazar günü Eypio konseri ile sona erecek.