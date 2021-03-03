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Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesislerinden biri Konya’da

Türkiye’nin içme suyu arıtma tesisi projeleri arasında mali ve fiziksel özellikleri bakımından en büyük yatırımlarından olan Konya Büyükşehir Belediyesi Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde son iki yılda 220 milyon 969 bin metreküp su üretildi. Konya’nın 50 yıllık su ihtiyacının karşılandığı proje kapsamında Konya il merkezi, Çumra ilçe merkezi, İçeri Çumra Mahallesi ve civar yerleşim yerlerinde musluklardan Mavi Tünel’den gelen memba suyu akıyor.

KONYA 03.03.2021, 12:09
Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesislerinden biri Konya’da

Türkiye’nin içme suyu arıtma tesisi projeleri arasında mali ve fiziksel özellikleri bakımından en büyük yatırımlarından olan Konya Büyükşehir Belediyesi Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde son iki yılda 220 milyon 969 bin metreküp su üretildi. Konya’nın 50 yıllık su ihtiyacının karşılandığı proje kapsamında Konya il merkezi, Çumra ilçe merkezi, İçeri Çumra Mahallesi ve civar yerleşim yerlerinde musluklardan Mavi Tünel’den gelen memba suyu akıyor.

Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesislerinden biri olarak 2018 yılı Haziran ayında faaliyete giren Konya Büyükşehir Belediyesi Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi, 366 bin 850 metreküp/gün arıtma kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mavi Tünel Projesi’yle birlikte şehrin 50 yıllık su ihtiyacının giderildiğini belirterek, Konya’da musluklardan akan suyun memba suyu kalitesinde olduğunu ifade etti.

İki yılda 220 milyon 969 bin metreküp su üretildi

Konya’nın en büyük hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Uğur İbrahim Altay, “Başta Konya il merkezi olmak üzere; Çumra ilçe merkezi, İçeri Çumra Mahallesi ve civar yerleşim yerlerinde yer alan hemşehrilerimizin 2050 yılına kadar sağlıklı, temiz, güvenli ve kesintisiz içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen tesisimiz, son iki yıl içerisinde toplam 220 milyon 969 bin metreküp su üretti. Kişi başı günlük 100 litre su kabulü yapılan tesiste, 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında ise toplam üretilen su miktarı 14 milyon 974 bin 802 metreküp olarak hesaplandı” dedi.

“Memba suyu kalitedeki su musluklarımızdan akıyor”

Suyun kaynaktan çıkıp arıtma tesisine, oradan da arıtılarak evlerimizin musluklarına kadar geldiğini kaydeden Başkan Altay, “Bağbaşı Barajı’nda biriktirilen memba ham su, Mavi Tünel’in çıkışında yer alan içme suyu branşmanından, 52 kilometrelik cazibeli çelik isale hattı ile Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılıyor. Otomasyon sistemleri ve modern teknolojilerle arıtılan su, arıtma tesisi çıkışından 31 kilometrelik cazibeli çelik isale hattı ile Konya il merkezinde evlerimizin ve iş yerlerimizin musluklarından akıyor” diye konuştu.

Şebekeye verilen su, Sağlık Bakanlığı’nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün Standartları AB ve TS 266 Türk Standartları’na uygun olarak arıtılıyor.
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