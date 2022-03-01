Türkiye Şampiyonası 2. etap puanlı yol yarışlarına Torku Şekerspor damgası

Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol Yarışlarına Torku Şekerspor Kulübü sporcuları damga vurdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası İkinci Etap Puanlı Yol Yarışları 25-27 Şubat 2022 tarihlerinde 327 sporcunun katılımıyla Antalya’da gerçekleşti. Yarışlarda sporcular, bitiş noktasına en önce ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışlara Konya’dan, Torku Şekerspor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor, Selçuklu Belediyespor, Taşkentspor, Alibeyhüyüğü, Akademi Gençlikspor, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü takımlarının sporcuları katılırken, yarışın genelinde Torku Şekerspor Kulübü büyük bir başarı elde etti.

Kıran kırana geçen yarışlarda Türkiye Şampiyonası 2. Etap Antalya Yol Bisikleti Yarışlarında Torku Şekerspor Kulübünün sporcularından, Ramazan Yılmaz, Genç Erkek Yol Yarışında altın, Ramazan Yılmaz, Genç Erkek Kreteryum Yarışında altın, Funda Taşkın, Genç Kadın Yol Yarışında altın, Emine Adanalı, Yıldız Bayan Yol Yarışında altın, Furkan Duran, Yıldız B Erkek Yol Yarışında altın, Furkan Duran, Kreteryum Yarışında altın, Emine Adanalı, Yıldız Bayanlar Kreteryum Yarışında gümüş, Almina Bahar, Genç Kadın Yol Yarışında bronz madalya kazandı.

Torku Şekerspor Kulübünün Yıldız Kadınlar Takımı ve Yıldız Erkekler A Takımı da Türkiye şampiyonu oldu.