Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi başladı

Girişimci İşadamları Vakfı’nın (GİV) düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi Konya’da başladı.

Girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla GİV tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi ile 8. GİV Girişimcilik Ödülleri, Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Zirve, sergi ve ödül töreninden oluşan Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi, iki gün boyunca devam edecek oturumlarda fikir önderlerini ağırlarken, 8. GİV Girişimcilik Ödülleri Töreni yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesaj gönderdiği etkinliğin açılış programına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan katıldı.

Açılış konuşmasını yapan GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi’nin Konya’ya çok yakıştığını belirterek, girişimciliğin, girişimcilere sahip çıkmanın milli bir mesele olduğunu ve girişimcilere yol göstermeye, sahip çıkmaya gayret edeceklerini söyledi.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da, bugünkü buluşmanın çok anlamlı ve kıymetli olduğunu dile getirerek, “Özellikle gençlerimizin ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi, bu çalışmaların içerisinde olmaları çok çok önemli. Savunma sanayiinden elektroniğe, makine endüstrisinden bilgisayar endüstrisine, yazılım firmalarından lojistik firmalarına kadar çok sayıda girişimciyle iletişimi olan firmalarla da bir arada olma fırsatını burada hep birlikte yakalamış olacağız” dedi.

GİV Genel Başkanı Mehmet Koç ise, "Çalışma inanıyorum ki burada oluşacak enerjiyle bütün Türkiye’ye yayılacaktır. Bu programda bazı temel amaçlarımız var. 2 sene hazırlığı olan bir program ve ciddi emek verildi. Girişimcilerimiz için en zor konu yatırımcı bulmaktır. Biz buraya yatırımcılarımızı getirdik. Burada girişimci ve yatırımcıyı bir araya getiriyoruz. Akademik dünyamız çok değerli bilgiler üretiyor ama bir girişimci buradan bilgileri alıp onunla bir proje geliştirmediği sürece bu akademide kalıyor, ülkemize çok faydası olmuyor. Girişimcilerimize ve akademisyenlerimize diyoruz ki; ‘Bir araya gelin, projeler oluşturun ve bu projelere yatırım alarak büyütün.’ O nedenle burada çok sayıda üniversite ve teknokentler bulunuyor. Zirveyi girişimci ve yatırımcılarımız için fırsat olarak görüyoruz. Konya’da kamu kurumlarımız bu projeye sahip çıkıyor” diye konuştu.

Vali Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın konuşmalarının ardından kurdele kesilerek zirvenin açılışı yapıldı.