banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Türk tarihi “Türklerin Mirası” ile yeniden hayat buluyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan ve Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin ortağı olduğu, bugüne kadar Türkler konulu yapılmış en kapsamlı çalışma olan “Türklerin Mirası” isimli projenin tanıtım toplantısı düzenlendi.

KONYA 11.11.2021, 16:35
Türk tarihi “Türklerin Mirası” ile yeniden hayat buluyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan ve Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin ortağı olduğu, bugüne kadar Türkler konulu yapılmış en kapsamlı çalışma olan “Türklerin Mirası” isimli projenin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kültür hayatına onlarca eser kazandıran Selçuklu Belediyesi, tarihi hafızanın korunması ve desteklenmesi adına önemli bir çalışmaya daha destek oldu. Proje sahibinin Konya Aydınlar Ocağı olduğu Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan proje “Türklerin Mirası” isimli bir projeye daha ortak oldu. Selçuklu Belediyesi 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşan projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştirecek. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Türklerin Mirası” isimli projenin tanıtım toplantısına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ve basın mensupları katıldı.

“Medeniyetimize sahip çıkan her projenin destekçisiyiz”

Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkler, Avrasya bozkırlarında çok sayıda devlet kurmuş, bu devletler zamanla kurumsallaşarak, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu gibi devletlerle hakimiyet kurdukları topraklarda medeniyetin temsilcileri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ise günümüzde, geçmişin yolunda geleceğe dönük yüzüyle bu medeniyetin son temsilcisidir. Türk tarihi; toplumu, milleti ve devletini yükseltmek için mücadele eden kahramanlarla doludur. İslam öncesi ve sonrası dönemlerde Türkler 16 büyük devlet kumuş, sayısız lider, ilim adamı, bilge şahsiyetler yetiştirmiş ve dünyaya yön veren model oluşturacak uygulamalarla tarih yazmıştır. Şanlı tarihimizin geçmişini geleceğe taşımak, neslimizin aydınlık yarınlarını medeniyetimizin kodlarıyla inşa etmek adına belediyemiz tarafından önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmaları bugün protokolünü imzalayacağımız ’Türklerin Mirası’ projesi ile taçlandırmak istiyoruz. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen ’Türklerin Mirası Projesi’ Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ’Türkler’ konulu en büyük kültür projesidir. Bu proje 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşmaktadır. Selçuklu Belediyesi olarak, bu projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştireceğiz” dedi.

“Amacımız tarihi hafızanın korunmasına hizmet etmek”

Kültür hayatına birçok eser kazandırdıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Anadolu Selçuklu Eserleri Envanteri kitabı ile başladığımız Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu Mirası külliyatı ve belgeseli ile devam ettiğimiz bu yolculukta, ’Türklerin Mirası’ Projesi ana ortaklarından birisi olarak bu gün buradayız. Sunumda da belirtildiği gibi, Türklerin Mirası projesinin tamamı, 36 ayrı ülkeden eserlerin yer alacağı devasa bir çalışma olarak 29 Ekim 2023’e tamamlanacaktır. Konya Selçuklu Belediyesi, kültür hayatına onlarca eser kazandırmış bir kurum olarak ’tarihi hafızanın muhafazası’ için bu tür projeleri desteklemeye devam edecektir. Çok yakın zamanda Konya Kitabeleri ile Selçuklu Saray ve Köşkleri kitaplarımızı yayın hayatımıza kazandırdık. ’Selçuklu Taç Kapıları’ külliyatını da kısa süre sonra aynı amaca hizmet etmek amacıyla yayınlayacağız ve okuyucu, araştırmacı ve meraklıları ile buluşturacağız. ’Türklerin Mirası’ Projesi kapsamında görev alan yaklaşık 100 ilim insanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Proje sahibi kurum olan önce de ortak projeler yaptığımız Konya Aydınlar Ocağı ve değerli Başkanı Dr. Mustafa Gülcü’yü ayrıca zikretmeliyim. Projede Şef Editör olarak görev yapan Prof. Dr. Şaban Halis Çalış, Prof. Dr. Osman Eravşar, Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl hocalarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığımızı temsilen aramızda bulunan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Projeler Müdürü Ali Murat Önder beye de bu gün burada bulunmaları hasebiyle teşekkür ediyorum. Proje ekibinin, daha önce yaptıkları projelerle Selçuklu Medeniyetine katkıları hepimizin malumu, Türklerin Mirası Projesi de bu değerli ekibin tarihe şerh düşeceği bir iş olacaktır. Projede çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bu projeyi himaye eden, bizi yüreklendiren ülkemize ve medeniyetimize yakışan işlerde her türlü desteği sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum” şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısı “Türklerin Mirası” proje koordinatörü İbrahim Dıvarcı’nın proje hakkında sunum yapmasının ardından projenin protokol imzalarının atılmasıyla son buldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6