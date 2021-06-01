banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı

Pandemi tedbirleri kapsamında önlem olarak kapatılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi normalleşme adımlarıyla birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

KONYA 01.06.2021, 14:54
Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı

Pandemi tedbirleri kapsamında önlem olarak kapatılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi normalleşme adımlarıyla birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve şehrin sembol mekanlarından bir tanesi haline gelen Tropikal Kelebek Bahçesi normalleşme adımları kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı. Ülke genelindeki normalleşme adımlarına adapte olarak 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başlayan Tropikal Kelebek Bahçesi Pazar günü hariç hafta içi 09:30-17:30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde ziyaretçiler pandemi tedbirlerine uygun olarak güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu