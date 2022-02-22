Tropikal Kelebek Bahçesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine kapılarını açtı

Konya’nın favori ziyaret mekanlarından olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yenilenen yüzüyle kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan şehrin cazibe merkezlerinden olan ve ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen Tropikal Kelebek Bahçesi misafirlerine daha iyi hizmet sunabilmek adına bir süredir bakıma girmişti. Bakım ve düzenleme çalışmaları biten bahçe ziyaretçilerine kapılarını yeniden açtı. Yılın her döneminde gerek yerli gerekse yabancı turistlerin ziyaret trafiğine şahit olan Tropikal Kelebek Bahçesi Konya’yı ziyarete gelen misafirlerine yenilenen yüzüyle hizmet vermeye kaldığı yerden devam edecek.

Türkiye’de tek ve Avrupa’nın sayılı mekanlarından olan Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 bin 500 metrekare gezi alanı ile toplamda 7 bin 600 metrekarelik kullanım alanına sahip. Bin 600 metrekare kelebek uçuş alanında 15 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede 98 türe ait 20 bin adet bitki bulunuyor. Bahçeye gelen misafirler kelebekleri kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlemleyebiliyor. Tropikal Kelebek Bahçesi 375 bin ziyaretçi sayısı ile geçtiğimiz yıl Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen mekan olmayı başardı.

Tropikal Kelebek Bahçesi Pazartesi günü hariç haftanın her günü 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.