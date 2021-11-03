Tropikal Kelebek Bahçesi turuncu ışıklarla aydınlatıldı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeni ile lösemiyle mücadeleye farkındalık oluşturmak adına turuncu ışıklarla aydınlatıldı.

Bugüne kadar bir çok sosyal sorumluluk projesine destek veren Selçuklu Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle önemli bir farkındalık projesine daha imza attı. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi lösemili çocuklara olan duyarlılığını bina aydınlatmasını turuncu ışık yaparak gösterdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı lösemili çocuklarla ilgili açıklama yaptı. Löseminin son dönemde çocuklarda sık görüldüğüne değinen Başkan Pekyatırmacı, "Türkiye’de çocukluk çağında sık görülen bir tür olan lösemiyle mücadeleye farkındalık oluşturmak adına turuncu ışık etkinliğine Selçuklu Belediyesi olarak bizde katıldık. Her yıl binlerce çocuk lösemi hastalığına yakalanmakta, küçük bedenler uzun ve hassas bir tedavi sürecine girmektedir. Lösemili Çocuklar Haftası, minicik bedenlerdeki kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı, toplumsal farkındalığın sağlanacağı bir haftadır. Haftanın ve löseminin rengi olan ’turuncu’ ve birçok farklı etkinlik ile tedavisi süren çocuklara umut aşılanırken, lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görevler vurgulanacak. Selçuklu Belediyesi olarak çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yaşaması, yetişmesi ve kendilerini bu zorlu savaşta yalnız hissetmemelerini çok önemsiyor ve lösemi ile mücadele eden tüm çocuklarımızın yanındayız. Bu vesile ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, lösemi hastalığıyla mücadele eden tüm evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.